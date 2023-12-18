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Гильдия продюсеров России вручила свою премию

Автор: БК

18 декабря 2023

Главный приз достался продюсерам фильма «1993» Александра Велединского

15 декабря в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой состоялась торжественная церемония вручения Премии Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

Лауреаты основных номинаций получили бронзовые статуэтки с упоминанием кинематографических профессий, а также с изображением кинокадра, в центре которого располагается частица метеорита как символа «Реализации идеи автора».

Полный список победителей
•  Приз лучшему продюсеру российского полнометражного игрового фильма – Жанна Тедеева-Калинина, Александра Воронкова (1993, реж. Александр Велединский)
•  Приз лучшему продюсеру российского неигрового фильма – Наталия Дебижева (СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ, реж. Сергей Дебижев)
•  Приз за поддержку в прокате российского кино – Елена Фисенко
•  Приз за вклад в профессию – Игорь Толстунов
•  Специальный диплом «За возрождение легендарного имени» – Арсений Овчинников (МЕЛЬНИКОВ, реж. Мария Марина Мельник)
•  Специальный диплом «За упорство и веру в свое дело» – Галина Фесенко (СИЛА ДОБРА, реж. Лолита Наранович)
•  Специальный диплом «За дебют в профессии» – Наталия Гугуева (ТУМАН, реж. Наталия Гугуева

Фото: Мария Крош

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