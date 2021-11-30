Николай Лебедев избран президентом Гильдии кинорежиссеров России

До 2019 года данный пост занимал Марлен Хуциев

Президентом Гильдии кинорежиссеров России избран режиссер и сценарист Николай Лебедев (ЛЕГЕНДА №17, ЭКИПАЖ). С марта 2019 года до ноября 2021-го данная позиция была вакантна, поэтому Лебедев никого не сменил на ней.

Ранее единственным и несменным на протяжении 30 лет руководителем Гильдии был режиссер Марлен Хуциев. После смерти Хуциева 19 марта 2019 года должность президента Гильдии стала свободной.

Гильдия кинорежиссеров России является правопреемником Гильдии кинорежиссеров СССР. В настоящее время в нее входят режиссеры игрового, документального, научно-популярного кино, вторые режиссеры, телережиссеры и монтажеры.