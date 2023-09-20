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Звезда «Убийц цветочной луны» включится в гонку за актерским «Оскаром»

Автор: Илья Кувшинов

20 сентября 2023

Номинация Лили Глэдстон может стать первой для актрисы из числа коренного населения Америки

Apple Original Films и Paramount Pictures смогли разбавить стабильную предсказуемость наградного сезона – Variety сообщает, что Лили Глэдстоун, сыгравшая в УБИЙЦАХ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ Мартина Скорсезе, включится в оскаровскую гонку за лучшую женскую роль, а не за второстепенную, как полагали многие эксперты.

В центре повествования трехчасовой картины – реальная история жестоких убийств коренного населения Северной Америки, организованных в 1920-х годах по заказу нефтяных корпораций. Отмечается, что цель и миссия новой работы Скорсезе – обратить внимание на членов индейского племени осейджей, переживших эти ужасные события.   

Аналитики утверждают, что Глэдстон, выросшая в индейской резервации, пока является очевидным лидером оскаровской гонки среди женщин-актрис и может пойти по пути Мишель Уильямс, номинированной на лучшую женскую роль в прошлогодних ФАБЕЛЬМАНАХ – тогда все прочили ей только упоминание в категории «Лучшая женская роль второго плана».

За все время существования Киноакадемии лишь три женщины из числа коренного населения разных стран выдвигались на «Оскар» в категории «Лучшая актриса»: Мерл Оберон (ТЕМНЫЙ АНГЕЛ, 1935 год), Кейша Касл-Хьюз (ОСЕДЛАВШИЙ КИТА, 2003 год) и Ялица Апарисио (РОМА, 2018 год).

УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ будут выдвигаться на соискание премии Киноакадемии в большинстве категорий, включая актерские и режиссерскую номинации, а также «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий».

Картина выйдет в прокат 20 октября, а по его окончании дебютирует на сервисе Apple TV+.

Фото: кадр из фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

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