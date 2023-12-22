У режиссера «Годзиллы: Минус один» есть идеи для продолжения

Постановщик рассказал об этом во время общения со зрителями

Режиссер Такаси Ямадзаки не исключает, что может вернуться ко вселенной Годзиллы. Отвечая на вопрос о возможном продолжении ГОДЗИЛЛЫ: МИНУС ОДИН во время общения со зрителями после показа, постановщик отметил, что у него есть идеи.

«Если честно, я бы хотел увидеть продолжение истории этих людей. Если бы у меня получилось сделать сиквел, то было бы здорово рассказать о том, как сложилась судьба персонажей первого фильма после всего произошедшего», – заявил он.

Действие ГОДЗИЛЛЫ: МИНУС ОДИН разворачивается в Японии, которая пытается оправиться от разрушительных последствий Второй мировой войны – именно тогда у берегов и появляется гигантский монстр.

Критики назвали ленту Ямадзаки одной из лучших картин о Годзилле в истории. Стоит отметить, что фильм с бюджетом около $15 млн уже заработал по миру больше $70 млн.

Фото: кадр из фильма ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН