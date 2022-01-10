Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус»
Лучшими фильмами названы «Власть пса» и «Вестсайдская история»
В ночь с 9 на 10 января стали известны победители «Золотого глобуса». Церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы прошла без звездных гостей и трансляции — список лауреатов был публиковал в твиттере и на сайте ассоциации.
Cписок победителей:
• Лучший фильм (драма) — ВЛАСТЬ ПСА
• Лучший фильм (мюзикл/комедия) — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
• Лучший режиссёр: Джейн Кэмпион — ВЛАСТЬ ПСА
• Лучшая актриса (драма): Николь Кидман — БЫТЬ РИКАРДО
• Лучший актер (драма): Уилл Смит — КОРОЛЬ РИЧАРД
• Лучшая актриса (мюзикл/комедия): Рэйчел Зеглер — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
• Лучший актер (мюзикл/комедия): Эндрю Гарфилд — ТИК-ТАК... БУМ!
• Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБоз — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
• Лучший актер второго плана: Коди Смит-Макфи — ВЛАСТЬ ПСА
• Лучший сценарий: Кеннет Брана — БЕЛФАСТ
• Лучший международный фильм — СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (Япония)
• Лучший анимационный фильм: ЭНКАНТО
• Лучший саундтрек: Ханс Циммер — ДЮНА
• Лучшая песня: «No Time to Die» — НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
• Лучший телесериал (драма): «Наследники»
• Лучшая актриса в телесериале (драма): ЭмДжей Родригес — «Поза»
• Лучший актер в телесериале (драма): Джереми Стронг — «Наследники»
• Лучший телесериал (комедия/мюзикл): «Хитрости»
• Лучшая актриса в телесериале (комедия/мюзикл): Джин Смарт — «Хитрости»
• Лучший актер в телесериале (комедия/мюзикл): Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
• Лучший мини-сериал, антология или телефильм: «Подземная железная дорога»
• Лучшая актриса (мини-сериал/антология/телефильм): Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна»
• Лучший актер (мини-сериал/антология/телефильм): Майкл Китон — «Ломка»
• Лучший актер второго плана на ТВ: О Ён-су — «Игра в кальмара»
• Лучшая актриса второго плана на ТВ: Сара Снук — «Наследники»