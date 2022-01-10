Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус»

Лучшими фильмами названы «Власть пса» и «Вестсайдская история»

В ночь с 9 на 10 января стали известны победители «Золотого глобуса». Церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы прошла без звездных гостей и трансляции — список лауреатов был публиковал в твиттере и на сайте ассоциации.

Cписок победителей:

• Лучший фильм (драма) — ВЛАСТЬ ПСА

• Лучший фильм (мюзикл/комедия) — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

• Лучший режиссёр: Джейн Кэмпион — ВЛАСТЬ ПСА

• Лучшая актриса (драма): Николь Кидман — БЫТЬ РИКАРДО

• Лучший актер (драма): Уилл Смит — КОРОЛЬ РИЧАРД

• Лучшая актриса (мюзикл/комедия): Рэйчел Зеглер — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

• Лучший актер (мюзикл/комедия): Эндрю Гарфилд — ТИК-ТАК... БУМ!

• Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБоз — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

• Лучший актер второго плана: Коди Смит-Макфи — ВЛАСТЬ ПСА

• Лучший сценарий: Кеннет Брана — БЕЛФАСТ

• Лучший международный фильм — СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (Япония)

• Лучший анимационный фильм: ЭНКАНТО

• Лучший саундтрек: Ханс Циммер — ДЮНА

• Лучшая песня: «No Time to Die» — НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ

• Лучший телесериал (драма): «Наследники»

• Лучшая актриса в телесериале (драма): ЭмДжей Родригес — «Поза»

• Лучший актер в телесериале (драма): Джереми Стронг — «Наследники»

• Лучший телесериал (комедия/мюзикл): «Хитрости»

• Лучшая актриса в телесериале (комедия/мюзикл): Джин Смарт — «Хитрости»

• Лучший актер в телесериале (комедия/мюзикл): Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

• Лучший мини-сериал, антология или телефильм: «Подземная железная дорога»

• Лучшая актриса (мини-сериал/антология/телефильм): Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна»

• Лучший актер (мини-сериал/антология/телефильм): Майкл Китон — «Ломка»

• Лучший актер второго плана на ТВ: О Ён-су — «Игра в кальмара»

• Лучшая актриса второго плана на ТВ: Сара Снук — «Наследники»