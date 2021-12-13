Стали известны номинанты на «Золотой глобус»
В число претендентов на награду вошло «Купе номер 6»
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус» по итогам 2021 года. Так, в число претендентов на награду в категории «Лучший иностранный фильм» номинацией отмечен фильм Юхо Куосманена КУПЕ НОМЕР 6.
Также среди номинантов оказалось немало проектов стриминговых платформ. Так, Netflix оказался лидеромм по числу потенциальных статуэток — видеосервис претендует на 17 наград.
Лучший режиссер:
• Дени Вильнев — ДЮНА
• Стивен Спилберг — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
• Джейн Кэмпион — ВЛАСТЬ ПСА
• Мэгги Джилленхол — НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ
• Кеннет Брана — БЕЛФАСТ
Лучший сценарий:
• Пол Томас Андерсон (ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА)
• Джейн Кэмпион (ВЛАСТЬ ПСА)
• Aдам МакКей (НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ)
• Аарон Соркин (БЫТЬ РИКАРДО)
Лучший фильм (драма):
• БЕЛФАСТ (реж. Кеннет Брана)
• ДЮНА (реж. Дени Вильнёв)
• КОРОЛЬ РИЧАРД (реж. Рейнальдо Маркус Грин)
• ВЛАСТЬ ПСА (реж. Джейн Кэмпион)
• CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ (реж. Сиан Хедер)
Лучший актер в драматическом фильме:
• Бенедикт Камбербатч — ВЛАСТЬ ПСА
• Хавьер Бардем — БЫТЬ РИКАРДО
• Махершала Али — ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ
• Дензел Вашингтон — ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА
• Уилл Смит — КОРОЛЬ РИЧАРД
Лучшая актриса в драматическом фильме:
• Кристен Стюарт (СПЕНСЕР)
• Джессика Честейн (ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ)
• Николь Кидман (БЫТЬ РИКАРДО)
• Леди Гага (ДОМ GUCCI)
• Оливия Колман (НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ)
Лучший фильм (мюзикл или комедия):
• СИРАНО (реж. Джо Райт)
• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ (реж. Адам МакКей)
• ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (реж. Пол Томас Андерсон)
• ТИК-ТАК… БУМ! (реж. Лин-Мануэль Миранда)
• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (реж. Стивен Спилберг)
Лучший актер в мюзикле или комедии:
• Леонардо ДиКаприо (НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ)
• Питер Динклэйдж (СИРАНО)
• Эндрю Гарфилд (ТИК-ТАК… БУМ!)
• Купер Хоффман (ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА)
• Энтони Рамос (НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ)
Лучшая актриса в мюзикле или комедии:
• Алана Хаим (ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА)
• Дженнифер Лоуренс (НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ)
• Эмма Стоун (КРУЭЛЛА)
• Рэйчел Зеглер (ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ)
• Марион Котийяр (АННЕТТ)
Лучший иностранный фильм:
• КУПЕ НОМЕР 6 (реж. Юхо Куосманен)
• СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (реж. Рюсукэ Хамагути)
• РУКА БОГА (реж. Паоло Соррентино)
• ГЕРОЙ (реж. Асгар Фархади)
• ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (реж. Педро Альмодовар)
Лучший анимационный фильм:
• ЭНКАНТО (Walt Disney Studios)
• ПОБЕГ (Neon)
• ЛУКА (Walt Disney Studios)
• МОЯ АФГАНСКАЯ СЕМЬЯ (Totem Films)
• РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (Walt Disney Studios)
Лучший саундтрек:
• ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (Александр Деспла)
• ЭНКАНТО (Джермейн Франко
• ВЛАСТЬ ПСА (Джонни Гринвуд)
• ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (Альберто Иглесиас)
• ДЮНА (Ханс Циммер)
Лучший драматический сериал:
• «Люпен»
• «Утреннее шоу»
• «Поза»
• «Игра в кальмара»
• «Наследники»
Лучший музыкальный или комедийный сериал:
• «Великая»
• «Хитрости»
• «Убийства в одном здании»
• «Псы резервации»
• «Тед Лассо»
Лучший мини-сериал или телевизионный фильм:
• «Ломка»
• «Импичмент»
• «Уборщица»
• «Мейр из Исттауна»
• «Подземная железная дорога»
Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме:
• Джессика Честейн («Сцены из супружеской жизни»)
• Синтия Эриво («Гений: Арета»)
• Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»)
• Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
• Маргарет Куэлли («Уборщица»)
Лучшая актриса в драматическом сериале:
• Узо Адуба («Пациенты»)
• Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
• Кристин Барански («Хорошая схватка»)
• Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
• Эмджей Родригез («Поза»)
Лучшая актриса в сериале — комедии или мюзикле:
• Эль Фаннинг («Великая»)
• Исса Рэй («Белая ворона»)
• Трэйси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
• Джин Смарт («Хитрости»)
• Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
Лучший актер в мини-сериале или телевизионном фильме:
• Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
• Майкл Китон («Ломка»)
• Юэн МакГрегор («Холстон»)
• Тахар Рахим («Змей»)
• Пол Беттани («Ванда/Вижн»)
Лучший актер в драматическом сериале:
• Брайан Кокс («Наследники»)
• Ли Джун-Джо («Игра в кальмара»)
• Билли Портер («Поза»)
• Омар Си («Люпен»)
• Джереми Стронг («Наследники»)
Лучший актер в сериале — комедии или мюзикле:
• Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
• Николас Холт («Великая»)
• Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
• Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
Церемония вручения наград состоится 9 января 2022 года.