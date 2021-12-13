Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

В число претендентов на награду вошло «Купе номер 6»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус» по итогам 2021 года. Так, в число претендентов на награду в категории «Лучший иностранный фильм» номинацией отмечен фильм Юхо Куосманена КУПЕ НОМЕР 6.

Также среди номинантов оказалось немало проектов стриминговых платформ. Так, Netflix оказался лидеромм по числу потенциальных статуэток — видеосервис претендует на 17 наград.

Лучший режиссер:

• Дени Вильнев — ДЮНА

• Стивен Спилберг — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

• Джейн Кэмпион — ВЛАСТЬ ПСА

• Мэгги Джилленхол — НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ

• Кеннет Брана — БЕЛФАСТ

Лучший сценарий:

• Пол Томас Андерсон (ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА)

• Джейн Кэмпион (ВЛАСТЬ ПСА)

• Aдам МакКей (НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ)

• Аарон Соркин (БЫТЬ РИКАРДО)

Лучший фильм (драма):

• БЕЛФАСТ (реж. Кеннет Брана)

• ДЮНА (реж. Дени Вильнёв)

• КОРОЛЬ РИЧАРД (реж. Рейнальдо Маркус Грин)

• ВЛАСТЬ ПСА (реж. Джейн Кэмпион)

• CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ (реж. Сиан Хедер)

Лучший актер в драматическом фильме:

• Бенедикт Камбербатч — ВЛАСТЬ ПСА

• Хавьер Бардем — БЫТЬ РИКАРДО

• Махершала Али — ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ

• Дензел Вашингтон — ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА

• Уилл Смит — КОРОЛЬ РИЧАРД

Лучшая актриса в драматическом фильме:

• Кристен Стюарт (СПЕНСЕР)

• Джессика Честейн (ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ)

• Николь Кидман (БЫТЬ РИКАРДО)

• Леди Гага (ДОМ GUCCI)

• Оливия Колман (НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ)

Лучший фильм (мюзикл или комедия):

• СИРАНО (реж. Джо Райт)

• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ (реж. Адам МакКей)

• ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (реж. Пол Томас Андерсон)

• ТИК-ТАК… БУМ! (реж. Лин-Мануэль Миранда)

• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (реж. Стивен Спилберг)

Лучший актер в мюзикле или комедии:

• Леонардо ДиКаприо (НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ)

• Питер Динклэйдж (СИРАНО)

• Эндрю Гарфилд (ТИК-ТАК… БУМ!)

• Купер Хоффман (ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА)

• Энтони Рамос (НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии:

• Алана Хаим (ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА)

• Дженнифер Лоуренс (НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ)

• Эмма Стоун (КРУЭЛЛА)

• Рэйчел Зеглер (ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ)

• Марион Котийяр (АННЕТТ)

Лучший иностранный фильм:

• КУПЕ НОМЕР 6 (реж. Юхо Куосманен)

• СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (реж. Рюсукэ Хамагути)

• РУКА БОГА (реж. Паоло Соррентино)

• ГЕРОЙ (реж. Асгар Фархади)

• ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (реж. Педро Альмодовар)

Лучший анимационный фильм:

• ЭНКАНТО (Walt Disney Studios)

• ПОБЕГ (Neon)

• ЛУКА (Walt Disney Studios)

• МОЯ АФГАНСКАЯ СЕМЬЯ (Totem Films)

• РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (Walt Disney Studios)

Лучший саундтрек:

• ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (Александр Деспла)

• ЭНКАНТО (Джермейн Франко

• ВЛАСТЬ ПСА (Джонни Гринвуд)

• ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (Альберто Иглесиас)

• ДЮНА (Ханс Циммер)

Лучший драматический сериал:

• «Люпен»

• «Утреннее шоу»

• «Поза»

• «Игра в кальмара»

• «Наследники»

Лучший музыкальный или комедийный сериал:

• «Великая»

• «Хитрости»

• «Убийства в одном здании»

• «Псы резервации»

• «Тед Лассо»

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм:

• «Ломка»

• «Импичмент»

• «Уборщица»

• «Мейр из Исттауна»

• «Подземная железная дорога»

Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме:

• Джессика Честейн («Сцены из супружеской жизни»)

• Синтия Эриво («Гений: Арета»)

• Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»)

• Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)

• Маргарет Куэлли («Уборщица»)

Лучшая актриса в драматическом сериале:

• Узо Адуба («Пациенты»)

• Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

• Кристин Барански («Хорошая схватка»)

• Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

• Эмджей Родригез («Поза»)

Лучшая актриса в сериале — комедии или мюзикле:

• Эль Фаннинг («Великая»)

• Исса Рэй («Белая ворона»)

• Трэйси Эллис Росс («Чёрная комедия»)

• Джин Смарт («Хитрости»)

• Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)

Лучший актер в мини-сериале или телевизионном фильме:

• Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)

• Майкл Китон («Ломка»)

• Юэн МакГрегор («Холстон»)

• Тахар Рахим («Змей»)

• Пол Беттани («Ванда/Вижн»)

Лучший актер в драматическом сериале:

• Брайан Кокс («Наследники»)

• Ли Джун-Джо («Игра в кальмара»)

• Билли Портер («Поза»)

• Омар Си («Люпен»)

• Джереми Стронг («Наследники»)

Лучший актер в сериале — комедии или мюзикле:

• Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)

• Николас Холт («Великая»)

• Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

• Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Церемония вручения наград состоится 9 января 2022 года.