top banner

Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

Автор: БК

13 декабря 2021

В число претендентов на награду вошло «Купе номер 6»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус» по итогам 2021 года. Так, в число претендентов на награду в категории «Лучший иностранный фильм» номинацией отмечен фильм Юхо Куосманена КУПЕ НОМЕР 6.

Также среди номинантов оказалось немало проектов стриминговых платформ. Так, Netflix оказался лидеромм по числу потенциальных статуэток — видеосервис претендует на 17 наград. 

Лучший режиссер:

• Дени Вильнев — ДЮНА
• Стивен Спилберг — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
• Джейн Кэмпион — ВЛАСТЬ ПСА
• Мэгги Джилленхол — НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ
• Кеннет Брана — БЕЛФАСТ

Лучший сценарий:

• Пол Томас Андерсон (ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА)
• Джейн Кэмпион (ВЛАСТЬ ПСА)
• Aдам МакКей (НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ)
• Аарон Соркин (БЫТЬ РИКАРДО)

Лучший фильм (драма):

БЕЛФАСТ (реж. Кеннет Брана)
ДЮНА (реж. Дени Вильнёв)
КОРОЛЬ РИЧАРД (реж. Рейнальдо Маркус Грин)
ВЛАСТЬ ПСА (реж. Джейн Кэмпион)
CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ (реж. Сиан Хедер)

Лучший актер в драматическом фильме:

• Бенедикт Камбербатч — ВЛАСТЬ ПСА
• Хавьер Бардем — БЫТЬ РИКАРДО
• Махершала Али — ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ
• Дензел Вашингтон — ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА
• Уилл Смит — КОРОЛЬ РИЧАРД

Лучшая актриса в драматическом фильме:

• Кристен Стюарт (СПЕНСЕР)
• Джессика Честейн (ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ)
• Николь Кидман (БЫТЬ РИКАРДО)
• Леди Гага (ДОМ GUCCI)
• Оливия Колман (НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ)

Лучший фильм (мюзикл или комедия):

СИРАНО (реж. Джо Райт)
НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ (реж. Адам МакКей)
ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (реж. Пол Томас Андерсон)
ТИК-ТАК… БУМ! (реж. Лин-Мануэль Миранда)
ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (реж. Стивен Спилберг)

Лучший актер в мюзикле или комедии:

• Леонардо ДиКаприо (НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ)
• Питер Динклэйдж (СИРАНО)
• Эндрю Гарфилд (ТИК-ТАК… БУМ!)
• Купер Хоффман (ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА)
• Энтони Рамос (НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии:

• Алана Хаим (ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА)
• Дженнифер Лоуренс (НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ)
• Эмма Стоун (КРУЭЛЛА)
• Рэйчел Зеглер (ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ)
• Марион Котийяр (АННЕТТ)

Лучший иностранный фильм:

• КУПЕ НОМЕР 6 (реж. Юхо Куосманен)
• СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (реж. Рюсукэ Хамагути)
• РУКА БОГА (реж. Паоло Соррентино)
ГЕРОЙ (реж. Асгар Фархади)
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (реж. Педро Альмодовар)

Лучший анимационный фильм:

ЭНКАНТО (Walt Disney Studios)
ПОБЕГ (Neon)
ЛУКА (Walt Disney Studios)
МОЯ АФГАНСКАЯ СЕМЬЯ (Totem Films)
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (Walt Disney Studios)

Лучший саундтрек:

ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (Александр Деспла)
• ЭНКАНТО (Джермейн Франко
• ВЛАСТЬ ПСА (Джонни Гринвуд)
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (Альберто Иглесиас)
• ДЮНА (Ханс Циммер)

Лучший драматический сериал:

• «Люпен»
• «Утреннее шоу»
• «Поза»
• «Игра в кальмара»
• «Наследники»

Лучший музыкальный или комедийный сериал:

• «Великая»
• «Хитрости»
• «Убийства в одном здании»
• «Псы резервации»
• «Тед Лассо»

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: 

• «Ломка»
• «Импичмент»
• «Уборщица»
• «Мейр из Исттауна»
• «Подземная железная дорога»

Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме:

• Джессика Честейн («Сцены из супружеской жизни»)
• Синтия Эриво («Гений: Арета»)
• Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»)
• Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
• Маргарет Куэлли («Уборщица»)

Лучшая актриса в драматическом сериале:

• Узо Адуба («Пациенты»)
• Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
• Кристин Барански («Хорошая схватка»)
• Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
• Эмджей Родригез («Поза»)

Лучшая актриса в сериале — комедии или мюзикле:

• Эль Фаннинг («Великая»)
• Исса Рэй («Белая ворона»)
• Трэйси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
• Джин Смарт («Хитрости»)
• Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)

Лучший актер в мини-сериале или телевизионном фильме:

• Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
• Майкл Китон («Ломка»)
• Юэн МакГрегор («Холстон»)
• Тахар Рахим («Змей»)
• Пол Беттани («Ванда/Вижн»)

Лучший актер в драматическом сериале:

• Брайан Кокс («Наследники»)
• Ли Джун-Джо («Игра в кальмара»)
• Билли Портер («Поза»)
• Омар Си («Люпен»)
• Джереми Стронг («Наследники»)

Лучший актер в сериале — комедии или мюзикле:

• Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
• Николас Холт («Великая»)
• Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
• Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Церемония вручения наград состоится 9 января 2022 года.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Гильдия сценаристов Америки назвала 101 лучший сценарий XXI века
Подробнее
Где и как снимали «Дом Gucci»
Подробнее
Прогноз БК на «новогоднюю битву»: Четыре богатыря и шахматная матрица
Подробнее
«Каропрокат» и «Парадиз» объединятся для выпуска фильмов
Подробнее
Федор Соснов назначен исполнительным директором Фонда кино
Подробнее
НМГ и основатель Comedy Club создадут общий продакшн
Подробнее
Главы компаний «Парадиз» и «Каропрокат» прокомментировали предстоящее сотрудничество
Подробнее
Елена Лапина назначена исполнительным директором ИРИ
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 6 по 12 декабря
Подробнее
«Студия Видеопрокат» запускает производство документальных фильмов
Подробнее
Стали известны даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля
Подробнее
В Москве состоится конференция, посвященная стандартизации цифрового кинопроцесса
Подробнее
«Российский кинобизнес», декабрь 2021 года: первый день
Подробнее
Бюджет Института развития Интернета на 2022 год составит 15 млрд рублей
Подробнее
Okko и Киностудия им. Горького заключили пакетное соглашение
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Дом Gucci» вновь вне конкуренции
Подробнее
Проекты «Крецул» и «Каникулы» получат поддержку от Eurimages
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 декабря
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 декабря 2021 года
Подробнее
Лидеры индустрии обсудили стандартизацию цифрового кино
Подробнее