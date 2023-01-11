Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Лучшими фильмами стали «Фабельманы» и «Банши Инишерина»
Голливудская ассоциация иностранной прессы представила победителей премии «Золотой глобус» по итогам 2022 года. Лучшими фильмами признаны ФАБЕЛЬМАНЫ и БАНШИ ИНИШЕРИНА, среди сериалов главными лауреатами стали «Дом Дракона», «Начальная школа «Эбботт» и «Белый лотос».
Список победителей:
Лучший фильм (драма) — ФАБЕЛЬМАНЫ
Лучший фильм (мюзикл или комедия) — БАНШИ ИНИШЕРИНА
Лучший режиссер — Стивен Спилберг (ФАБЕЛЬМАНЫ)
Лучший сценарий — Мартин МакДона (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
Лучший актер (драма) — Остин Батлер (ЭЛВИС)
Лучшая актриса (драма) — Кейт Бланшетт (ТАР)
Лучший актер (мюзикл или комедия) — Колин Фаррелл (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Мишель Йео (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Лучшая актриса второго плана — Анджела Бассетт (ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ)
Лучший фильм на иностранном языке — АРГЕНТИНА, 1985
Лучший анимационный фильм — ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО
Лучшая оригинальный саундтрек — Джастин Гурвиц (ВАВИЛОН)
Лучшая песня — Naatu Naatu (RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ)
Лучший сериал (драма) — «Дом Дракона»
Лучший сериал (мюзикл или комедия) — «Начальная школа «Эбботт»
Лучший сериал или мини-сериал — «Белый лотос»
Лучший актер (драма) — Кевин Костнер («Йеллоустоун»)
Лучшая актриса (драма) — Зендея («Эйфория)
Лучший актер (мюзикл или комедия) — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)
Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале — Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале — Аманда Сайфред («Выбывшая»)
Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале — Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)
Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале — Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале — Джулия Гарнер («Озарк»)