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У «Золотого глобуса» все еще нет канала-вещателя

Автор: Илья Кувшинов

10 октября 2023

Церемония вручения премии состоится 7 января 2024 года

Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится меньше чем через 3 месяца, а у нее все еще нет канала-вещателя. Как отмечают инсайдеры – никто не хочет платить.

Все церемонии, начиная с 1996 года, демонстрировались в эфире NBC, однако в последний раз телесеть приобрела права только на один год. Виной этому стали скандалы, связанные с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), которая тогда занималась организацией «Золотого глобуса». По итогу, рейтинг церемонии этого года упал на 26% по сравнению с трансляцией 2021 года.

Теперь, даже несмотря на новых владельцев, телесети не стремятся выстраиваться в очередь за правами. Знающие люди отмечают, что CBS и ABC не заинтересованы в церемонии, потому что у них есть свои премии, а Fox рассматриваться, вероятнее всего, не будет по политическим причинам. Инсайдеры подчеркивают, что скорее всего владельцы «Золотого глобуса» все-таки заключат сделку с NBC, однако по максимально низкой цене.

81-я церемония состоится 7 января 2024 года.

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