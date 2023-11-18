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Премия «Золотой глобус» все-таки обзавелась каналом-вещателем

Автор: Илья Кувшинов

18 ноября 2023

Церемония вручения будет показана в эфире CBS и на сервисе Paramount+

«Золотой глобус» обзавелся новым каналом вещателем – 81-я церемония вручения наград будет показана 7 января 2024 года в прямом эфире американского канала CBS, на стриминговом сервисе Paramount+ и в приложении CBS. Об этом сообщает Deadline.

Церемония начнется сразу по окончании матча Национальной футбольной лиги (NFL) и, как ожидается, будет поддержана масштабной рекламной кампанией.

Напомним, что все «Золотые глобусы», начиная с 1996 года, демонстрировались в эфире NBC, однако в последний раз телесеть приобрела права только на один год. Виной этому стали скандалы, связанные с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), которая тогда занималась организацией премии.

Стоит отметить, что CBS пыталась получить права на показ мероприятия в 2010 году, однако тогда они все-таки остались за NBC.

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