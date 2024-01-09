Ведущий «Золотого глобуса» ответил на критику в свой адрес

Стендап-комик Джо Кой заявил, что доволен тем, как все прошло

Несмотря на высокие рейтинги церемонии «Золотой глобус», многие критики и зрители остались недовольны ведущим премии, назвав стендап-комика Джо Коя «ужасно неподходящим» для данного мероприятия. Сам Кой ответил на критику в свой адрес, заявив, что плохие отзывы его слегка задевают.

«Мне было весело. «Золотой глобус» навсегда останется в моей памяти. Но, если честно, было тяжело – в зале сидела непростая публика. Поэтому я бы соврал, если бы сказал, что критика меня не задевает. Быть ведущим – это тяжелая работа. Да, я стендапер, но это совершенно другой стиль. У нас было десять дней на то, чтобы написать монолог, поэтому пришлось работать очень быстро. Чувствую себя немного неловко, но я доволен тем, как все прошло», – заявил он.

Учитывая прием, Кой полагает, что он вряд ли вернется к роли ведущего премии еще раз. Комик также отметил, что это просто был «не его вечер».

Вступительный монолог ведущего церемонии традиционно является одним из ярких моментов «Золотого глобуса», однако работа Коя была воспринята неоднозначно – часть его речи была построена на том, что комик получил эту работу всего 10 дней назад, и поэтому некоторые его шутки могут оказаться не на высоте.

Фото: Golden Globes