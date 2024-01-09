Рейтинг трансляции «Золотого глобуса» вырос на 50%

Церемонию вручения наград за 2023 год посмотрело 9,4 млн человек

Количество зрителей «Золотого глобуса» выросло на 50% по сравнению с прошлым годом – по сообщению Variety, церемонию вручения наград за 2023 год посмотрело 9,4 млн человек. Мероприятие демонстрировалось в прямом эфире американского канала CBS, на стриминговом сервисе Paramount+ и в приложении CBS.

Отмечается, что воскресное шоу также продемонстрировало самую большую аудиторию для прямых трансляций премий на Paramount+ и других сервисах CBS с момента показа 65-й церемонии вручения премии «Грэмми» в феврале 2023 года.

Напомним, что ранее все церемонии, начиная с 1996 года, демонстрировались в эфире NBC, однако в последний раз телесеть приобрела права только на один год. Виной этому стали скандалы, связанные с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), которая тогда занималась организацией премии. Рейтинг прошлогодней церемонии в возрастной категории 18-49 составил всего 1,1 – тогда ее посмотрело 6,3 млн зрителей.

Лучшим драматическим фильмом на минувшем «Золотом глобусе» был назван ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, а лучшим комедийным фильмом – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ Йоргоса Лантимоса. Победителем в новой категории «Кинематографические и кассовые достижения» стала БАРБИ Греты Гервиг.

Фото: Golden Globes