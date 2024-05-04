Трейлеры российских проектов оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards

Лауреаты премии в области маркетинга кинопродукции будут объявлены 30 мая

Премия в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США, объявила претендентов на награды за этот год, среди которых оказалось сразу несколько российских проектов.

Трейлеры кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ИГРА и фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД попали сразу в две номинации – «Лучший зарубежный экшн» и «Лучший зарубежный саундтрек». В последней с ними также будет соревноваться еще один отечественный проект – ролик young-adult-фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА.

Ролики сказок ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, в свою очередь, были отмечены упоминанием в категории «Лучший зарубежный семейный фильм/анимация». Промо фантастического триллера ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА попало в номинацию «Лучший зарубежный триллер», а ролик сериала «Эпидемия» – в категорию «Самый оригинальный зарубежный трейлер».

Помимо этого, премия также отметила ТВ-споты нескольких российских телеканалов и стриминговых сервисов. В их числе – ролики ТНТ4, ТВ-3, «Пятницы!» и «Триколора».

Лауреаты 23-й Golden Trailer Awards будут объявлены 30 мая.

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД