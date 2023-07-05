Российский фильм «Голоса Арктики» получил приз на фестивале в Италии

Лауреатом стала картина Ивана Вдовина

Документальный фильм «Голоса Арктики» российского режиссера Ивана Вдовина получил одну из главных наград международного фестиваля Ischia Film Festival, который завершился в Италии в субботу.

Картина была удостоена приза «Лучший фильм в секции Location denied».

Жюри отметило уникальность съемочных локаций, красоту кадров и музыки, а также поблагодарило авторов фильма за то, что они дали возможность увидеть другим, как живут и хранят национальные традиции люди в таких сложных условиях, будучи оторванными от цивилизации.

В фильме три части и один герой. По сюжету продюсер Денис Симачев отправляется в путешествие в районы Крайнего Севера. Каждый эпизод раскрывает об их традициях, быте и музыке. Музыка в «Голосах Арктики» стала лейтмотивом – продюсер собирает уникальные напевы северных народов, чтобы объединить их в одну композицию.