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Российский фильм «Голоса Арктики» получил приз на фестивале в Италии

Автор: БК

5 июля 2023

Лауреатом стала картина Ивана Вдовина

Документальный фильм «Голоса Арктики» российского режиссера Ивана Вдовина получил одну из главных наград международного фестиваля Ischia Film Festival, который завершился в Италии в субботу.

Картина была удостоена приза «Лучший фильм в секции Location denied».

Жюри отметило уникальность съемочных локаций, красоту кадров и музыки, а также поблагодарило авторов фильма за то, что они дали возможность увидеть другим, как живут и хранят национальные традиции люди в таких сложных условиях, будучи оторванными от цивилизации. 

В фильме три части и один герой. По сюжету продюсер Денис Симачев отправляется в путешествие в районы Крайнего Севера. Каждый эпизод раскрывает об их традициях, быте и музыке. Музыка в «Голосах Арктики» стала лейтмотивом – продюсер собирает уникальные напевы северных народов, чтобы объединить их в одну композицию.

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