Фильм Кирилла Кемница «Кентавр» откроет «Горький fest»

Смотр пройдет с 7 по 13 июля

С 7 по 13 июля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль нового российского кино «Горький fest». Фильмом открытия станет экшен-триллер Кирилла Кемница КЕНТАВР, созданный при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

Режиссер Кирилл Кемниц, актер Григорий Верник, а также продюсеры Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко представят картину в первый день фестиваля. Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов и Анастасия Талызина. В фильме также снялись Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов, Алексей Медведев, Тимофей Федоров, Олег Евтеев. Одним из продюсеров выступил Илья Найшуллер.

«Нам очень приятно, что фестиваль выбрал «Кентавр» в качестве фильма открытия. С одной стороны, это жанровый проект, но если посмотреть глубже, то темы которые раскрываются в фильме, затрагивают целый ряд острых социальных проблем нашего общества», — рассказал продюсер Дмитрий Литвинов. «Наше кино увлечет вас в захватывающую историю, происходящую за одну ночь! Напряжение будет расти с каждым кадром. Гарантирую, вы будете на краю своего кресла. Приготовьтесь к незабываемому ночному приключению!», — заявила продюсер Екатерина Кононенко.

«Горький fest» проводится в 7-й раз и главной темой в 2023 году станет 100-летие со дня рождения Леонида Гайдая. На площадках покажут его фильмы, в рамках деловой программы эксперты обсудят актуальность комедий режиссера. Первый «Горький fest» провели в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. За шесть лет показано 105 фильмов в конкурсной программе и еще 80 — вне конкурса.

Награждать конкурсантов будет жюри в следующем составе:

— киновед Лариса Малюкова;

— режиссер Евгений Сангаджиев;

— оператор Юрий Коробейников;

— сценаристка Екатерина Мавроматис;

— продюсер Елена Гликман.

В конкурсную программу вошли картины НАТАШИНА МЕЧТА (режиссер Дарья Гароника), БАБКИ (режиссер Любава Яровая), ВЕСТИ ИЗ НЕПАЛА (режиссер Михаил Балабин), БЕЗ БАШНИ (режиссер Алексей Кокорин), УТКА (режиссер Антон Грачев), 5 МИНУТ НА ЛЮБОВЬ (режиссер Юлия Трофимова), МАТЬ (режиссер Павел Тимофеев), ВСЕ ВРЕМЯ НА СВЕТЕ (режиссер Наталья Кончаловская), НАСЛЕДИЕ (режиссер Роман Михайлов), ЛЕГЕНДА О САМБО (режиссер Андрей Богатырев), РОКОВАЯ КЛЯТВА (режиссер Анастасия Кувшинова), 7:59 (режиссер Никита Белорусов), ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ (режиссер Родион Чепель), ОПЫТНЫМ ПУТЕМ (режиссер Владимир Головнев), ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО, И ЧТО ОН ТАМ НАШЕЛ (режиссер Татьяна Соболева) и КУКУШКА (режиссер Евгений Николаев).