«Горький fest» объявил победителей

В Нижнем Новгороде подвели итоги фестиваля

VII кинофестиваль «Горький fest», проходивший с 7 по 13 июля, подошел к концу. «Горький fest» проводился в 7-й раз, и главной темой в 2023 году стало 100-летие со дня рождения Леонида Гайдая. Первый «Горький fest» провели в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. За шесть лет показано 105 фильмов в конкурсной программе и еще 80 — вне конкурса.

В этом году награждало конкурсантов жюри в следующем составе:

— киновед Лариса Малюкова

— режиссер Евгений Сангаджиев

— оператор Юрий Коробейников

— сценаристка Екатерина Мавроматис

— продюсер Елена Гликман

— актриса Кристина Асмус

В конкурсную программу вошли картины НАТАШИНА МЕЧТА (режиссер Дарья Гароника), БАБКИ (режиссер Любава Яровая), ВЕСТИ ИЗ НЕПАЛА (режиссер Михаил Балабин), БЕЗ БАШНИ (режиссер Алексей Кокорин), УТКА (режиссер Антон Грачев), 5 МИНУТ НА ЛЮБОВЬ (режиссер Юлия Трофимова), МАТЬ (режиссер Павел Тимофеев), ВСЕ ВРЕМЯ НА СВЕТЕ (режиссер Наталья Кончаловская), НАСЛЕДИЕ (режиссер Роман Михайлов), ЛЕГЕНДА О САМБО (режиссер Андрей Богатырев), РОКОВАЯ КЛЯТВА (режиссер Анастасия Кувшинова), 7:59 (режиссер Никита Белорусов), ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ (режиссер Родион Чепель), ОПЫТНЫМ ПУТЕМ (режиссер Владимир Головнев), ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО, И ЧТО ОН ТАМ НАШЕЛ (режиссер Татьяна Соболева) и КУКУШКА (режиссер Евгений Николаев).

Лауреатами «Горький fest» 2023 года стали:

Лучший фильм — НАСЛЕДИЕ, реж. Роман Михайлов;

Приз зрительских симпатий — ОПЫТНЫМ ПУТЕМ, реж. Владимир Головнев;

Спецприз международного общества «Рыбаки и охотники» «За смелость и оригинальность» — БЕЗ БАШНИ, реж. Алексей Кокорин;

Специальный диплом жюри — Денис Прутков, ВСЕ ВРЕМЯ НА СВЕТЕ, реж. Наталья Кончаловская;

Лучшее визуальное решение фильма — КУКУШКА, режиссер Евгений Николаев;;

Лучшая драматургия — новелла «Цифровое бессмертие», ОПЫТНЫМ ПУТЕМ, реж. Владимир Головнев;

Лучший актерский ансамбль — НАСЛЕДИЕ реж. Роман Михайлов;

Лучшая роль — Татьяна Владимирова. МАТЬ, реж. Павел Тимофеев;

Лучшая режиссура — Евгений Николаев, КУКУШКА;

Лучшее музыкальное решение — РОКОВАЯ КЛЯТВА, реж. А.Кувшинова и А.Шевцова.