top banner

Стали известны победители кинофестиваля «Горький Fest»

Автор: БК

15 июля 2022

Всего в конкурсе участвовали 14 проектов

Фестиваль нового российского кино «Горький Fest» назвал победителей. Смотр проходил в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. 

Список победителей:
• Гран-при — ИЗ ИЕРУСАЛИМА С ЛЮБОВЬЮ (реж. Константин Фам);
• Лучшая режиссура — Максим Кулагин (ПО-МУЖСКИ);
• Лучшая драматургия — Денис Кулагин (ПО-МУЖСКИ);
• Лучшая женская роль — Мария Мацель (СТРАНА САША);
• Лучшая мужская роль — Антон Лапенко (ПО-МУЖСКИ);
• Лучшее изобразительное решение — ПО-МУЖСКИ;
• Лучшее музыкальное решение — мокьюментари ВЫ ИНОПЛАНЕТЯНИН? (реж. Настя Завадская и Влад Баханович);
• Приз зрительских симпатий — ИЗ ИЕРУСАЛИМА С ЛЮБОВЬЮ;
• Спецприз «За изобразительность, талант и смелость» — ВЫ ИНОПЛАНЕТЯНИН?;
• Спецприз «За искренность и любовь к героям» — НЕВИДИМОЕ (реж. Алексей Камынин). 

Ранее награду за вклад в развитие современного российского кинематографа получил генеральный продюсер компании «Марс медиа» Рубен Дишдишян.

В этом году на рассмотрение было прислано почти 400 заявок, из которых в конкурс вошло 14 фильмов. В жюри фестиваля вошли режиссер Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, музыкант и режиссер Алексей Рыбин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022 года
Подробнее
В Твери начались съемки драмы «Правда» Максима Кузнецова
Подробнее
В первом полугодии 2022 года закрылось рекордное число российских кинотеатров
Подробнее
VK и «Ростелеком» рассматривают возможность покупки онлайн-кинотеатра IVI
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Булки» возглавили прокат
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри
Подробнее
Более 30 российских компаний представили свои проекты в рамках Telefilm Vietnam
Подробнее
Более 30 сайтов российских кинотеатров, подвергшихся DDoS-атаке, пока не восстановили свою работу
Подробнее
Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу
Подробнее
Фонд поддержки регионального кинематографа рассказал о возможностях развития кино в регионах
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 июля 2022 года
Подробнее
Касса четверга: «Булки» стартуют с первой строчки
Подробнее
Российский бокс-офис за первое полугодие 2022 года сократился на треть
Подробнее
Фестиваль «Пилот» представил внеконкурсную программу
Подробнее
Международная касса: «Тор: Любовь и гром» начал прокат в рамках ожиданий
Подробнее
В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля «Горький Fest»
Подробнее
В Москве состоялась премьера мультфильма «Забытое чудо»
Подробнее
«Тор: Любовь и гром» заработал в первый уикенд в СНГ на треть меньше предыдущей части
Подробнее
Касса России: «Булки» занимают первую строчку
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Люся»
Подробнее