Стали известны победители кинофестиваля «Горький Fest»
Всего в конкурсе участвовали 14 проектов
Фестиваль нового российского кино «Горький Fest» назвал победителей. Смотр проходил в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля.
Список победителей:
• Гран-при — ИЗ ИЕРУСАЛИМА С ЛЮБОВЬЮ (реж. Константин Фам);
• Лучшая режиссура — Максим Кулагин (ПО-МУЖСКИ);
• Лучшая драматургия — Денис Кулагин (ПО-МУЖСКИ);
• Лучшая женская роль — Мария Мацель (СТРАНА САША);
• Лучшая мужская роль — Антон Лапенко (ПО-МУЖСКИ);
• Лучшее изобразительное решение — ПО-МУЖСКИ;
• Лучшее музыкальное решение — мокьюментари ВЫ ИНОПЛАНЕТЯНИН? (реж. Настя Завадская и Влад Баханович);
• Приз зрительских симпатий — ИЗ ИЕРУСАЛИМА С ЛЮБОВЬЮ;
• Спецприз «За изобразительность, талант и смелость» — ВЫ ИНОПЛАНЕТЯНИН?;
• Спецприз «За искренность и любовь к героям» — НЕВИДИМОЕ (реж. Алексей Камынин).
Ранее награду за вклад в развитие современного российского кинематографа получил генеральный продюсер компании «Марс медиа» Рубен Дишдишян.
В этом году на рассмотрение было прислано почти 400 заявок, из которых в конкурс вошло 14 фильмов. В жюри фестиваля вошли режиссер Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, музыкант и режиссер Алексей Рыбин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков.