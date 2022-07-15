Стали известны победители кинофестиваля «Горький Fest»

Всего в конкурсе участвовали 14 проектов

Фестиваль нового российского кино «Горький Fest» назвал победителей. Смотр проходил в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля.

Список победителей:

• Гран-при — ИЗ ИЕРУСАЛИМА С ЛЮБОВЬЮ (реж. Константин Фам);

• Лучшая режиссура — Максим Кулагин (ПО-МУЖСКИ);

• Лучшая драматургия — Денис Кулагин (ПО-МУЖСКИ);

• Лучшая женская роль — Мария Мацель (СТРАНА САША);

• Лучшая мужская роль — Антон Лапенко (ПО-МУЖСКИ);

• Лучшее изобразительное решение — ПО-МУЖСКИ;

• Лучшее музыкальное решение — мокьюментари ВЫ ИНОПЛАНЕТЯНИН? (реж. Настя Завадская и Влад Баханович);

• Приз зрительских симпатий — ИЗ ИЕРУСАЛИМА С ЛЮБОВЬЮ;

• Спецприз «За изобразительность, талант и смелость» — ВЫ ИНОПЛАНЕТЯНИН?;

• Спецприз «За искренность и любовь к героям» — НЕВИДИМОЕ (реж. Алексей Камынин).

Ранее награду за вклад в развитие современного российского кинематографа получил генеральный продюсер компании «Марс медиа» Рубен Дишдишян.

В этом году на рассмотрение было прислано почти 400 заявок, из которых в конкурс вошло 14 фильмов. В жюри фестиваля вошли режиссер Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, музыкант и режиссер Алексей Рыбин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков.