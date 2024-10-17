Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино

Также планируется ввести серьезные штрафы за его нарушение

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри – отказа от деторождения. Отмечается, что он коснется и киноиндустрию.

Согласно документу, дополнения будут внесены в шесть действующих федеральных законов – в частности, и в статью 5 закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», посвященную прокатным удостоверениям.

Если законопроект будет принят, то часть 4 статьи 5, в которой упоминаются возможные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения, будет дополнена фразой «отказ от деторождения» сразу же слов о пропаганде «смены пола».

Помимо этого, Госдума также приняла в первом чтении инициативу о введении серьезных штрафов за нарушение запрета на пропаганду чайлдфри – в особенности, среди несовершеннолетних: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч – для должностных лиц, до 5 млн рублей – для юридических.

Спикер палаты Вячеслав Володин заявил в своем телеграм-канале, что речь идет только о запрете пропаганды отказа от деторождения и не касается личного решения женщин о том, рожать детей или нет.



Фото: официальный сайт Государственной Думы