Госдума может запретить выплачивать вознаграждение по авторским правам иноагентам

Об этом заявил председатель Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам людям, которые признаны властями иностранными агентами. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам – артистам, музыкантам, писателям – всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей. Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», – написал Володин.

Он также подчеркнул, что за несколько дней с момента принятия закона о запрете рекламы у иностранных агентов «показал свою эффективность». «Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей», – заявил спикер.

Стоит отметить, что в реестре иноагентов числятся 774 человека и организации (по данным на 5 марта).

Фото: официальный сайт Государственной Думы