Дума приняла федеральный закон о полном госфинансировании детских и юношеских фильмов

Ранее участие государства в таких проектах ограничивалось 70%

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» от 22.08.1996 № 126-ФЗ, которые устанавливают норму о полном государственном финансировании художественных фильмов для детей и подростков.

Ранее финансирование подразумевало не более 70% государственного участия. Поправки позволят государству финансировать детский кинематограф на 100 %. Первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Шолохов подчеркнул, что финансирование будет осуществляться не только на стадии производства фильмов, но и на стадии их проката, донесения до тех, для кого они и создаются. «Финансирование будет осуществляться на 100 % в рамках объема государственного задания, чтобы сразу снять все вопросы о возможности неконтролируемого использования государственных средств», — добавил парламентарий.

Законопроект по поручению президента Владимира Путина внесла группа депутатов разных фракций во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской.

Особенно важным, помимо вопроса о финансировании, с точки зрения парламентариев, стало введение понятия «фильма для детей и юношества». Под этим термином будут пониматься картины, которые предназначены для просмотра детьми в возрасте до 18 лет, «направлены на воспитание подрастающего поколения, созданы на основе сценария и соответствуют по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей». «Спасибо главе государства — именно он, как обычно, проявил политическую волю и поставил точку в бесплодных спорах, какой кинематограф считать детским, а какой — семейным», — заключила законодатель в своем телеграм-канале. Она также уверена что в нормативных актах необходимо четко прописать качественные критерии для отбора таких проектов: «Детям — только лучшее».

После принятия законопроекта в нормативно-правовые акты по предоставлению субсидии будут внесены поправки, которые позволят уже в 2023 году поддержать организации кинематографии исходя из полного государственного финансирования. 29 марта планируется одобрение закона Советом Федерации.