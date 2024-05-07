В Госдуму внесен законопроект о введении категории «социально значимый фильм»

Полномочием по утверждению положения предлагается наделить Минкультуры России

6 мая на рассмотрение Государственной Думы был внесен законопроект о введении понятия «социально значимый фильм» в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Председатель Комитета по культуре Государственной думы РФ Елена Ямпольская заявила на заседании Комитета, что к этой категории предложено относить национальные фильмы, созданные в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, анимационной форме, которые соответствуют традиционным духовно-нравственным ценностям и отражают наиболее важные достижения в области обеспечения национальной безопасности, сохранения исторической памяти, а также формируют идеалы патриотизма и служения Отечеству и обладают высокими художественными достоинствами.

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко поддержал инициативу, однако заметил, что необходимо создать экспертный совет, члены которого будут принимать решение об отнесении того или иного фильма к категории «социально значимого».

Полномочием по утверждению положения о социально значимом фильме предлагается наделить Министерство культуры России.



Впервые с подобной инициативой в 2022 году выступал президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов – тогда он призвал поддерживать фильмы, которые не имеют рекламных бюджетов, но важны для государства.

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