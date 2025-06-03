«Переходный возраст» стал триумфатором Gotham Television Awards

Лучшей драмой назвали «Больницу Питт», а комедией – «Студию»

2 июня в Нью-Йорке состоялось вручение премии Gotham Television Awards, на которой были отмечены лучшие телевизионные работы 2025 года.

Триумфатором стал мини-сериал «Переходный возраст» от Netflix, получивший сразу три награды.

Стоит отметить, что это уже второй год, когда Gotham Awards выделяет телевизионные награды в отдельную церемонию в сезон проведения премии «Эмми».

Полный список лауреатов

• Лучший мини-сериал – «Переходный возраст»

• Лучшая главная роль в мини-сериале – Стивен Грэм («Переходный возраст»)

• Лучшая второстепенная роль в мини-сериале – Оуэн Купер («Переходный возраст») и Дженни Слейт («Умираю, как хочу секса»)

• Лучшая драма – «Больница Питт»

• Лучшая главная роль в драматическом сериале – Кэти Бейтс («Мэтлок»)

• Лучшая второстепенная роль в драматическом сериале – Бен Уишоу («Черные голуби»)

• Лучший оригинальный фильм на ТВ или стриминге – «Пи-Ви в роли самого себя»

• Лучшая актерская работа в оригинальном фильме на ТВ или стриминге – Аарон Пьер («Ребел-Ридж»)

• Лучший нон-фикшн сериал – «Социальные исследования»

• Лучший комедийный сериал – «Студия»

• Лучшая главная роль в комедийном сериале – Хулио Торрес («Призраки»)

• Лучшая второстепенная роль в комедийном сериале – Пурна Джаганнатхан («Парни из Дели»)

Фото: кадр из сериала «Переходный возраст»