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«Переходный возраст» стал триумфатором Gotham Television Awards

Автор: Илья Кувшинов

3 июня 2025

Лучшей драмой назвали «Больницу Питт», а комедией – «Студию»

2 июня в Нью-Йорке состоялось вручение премии Gotham Television Awards, на которой были отмечены лучшие телевизионные работы 2025 года.

Триумфатором стал мини-сериал «Переходный возраст» от Netflix, получивший сразу три награды.

Стоит отметить, что это уже второй год, когда Gotham Awards выделяет телевизионные награды в отдельную церемонию в сезон проведения премии «Эмми».

Полный список лауреатов
• Лучший мини-сериал – «Переходный возраст»
• Лучшая главная роль в мини-сериале – Стивен Грэм («Переходный возраст»)
• Лучшая второстепенная роль в мини-сериале – Оуэн Купер («Переходный возраст») и Дженни Слейт («Умираю, как хочу секса»)
• Лучшая драма – «Больница Питт»
• Лучшая главная роль в драматическом сериале – Кэти Бейтс («Мэтлок»)
• Лучшая второстепенная роль в драматическом сериале – Бен Уишоу («Черные голуби»)
• Лучший оригинальный фильм на ТВ или стриминге – «Пи-Ви в роли самого себя»
• Лучшая актерская работа в оригинальном фильме на ТВ или стриминге – Аарон Пьер («Ребел-Ридж»)
• Лучший нон-фикшн сериал – «Социальные исследования»
• Лучший комедийный сериал – «Студия»
• Лучшая главная роль в комедийном сериале – Хулио Торрес («Призраки»)
• Лучшая второстепенная роль в комедийном сериале – Пурна Джаганнатхан («Парни из Дели»)

Фото: кадр из сериала «Переходный возраст»

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