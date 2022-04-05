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Главы «Газпром-медиа» и «Централ Партнершип» рассказали министру культуры о будущих релизах

Автор: БК

5 апреля 2022

Александр Жаров и Вадим Верещагин анонсировали новые проекты

Министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров и гендиректор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин обсудили реализацию текущих проектов, планы на будущее и необходимые меры господдержки.

Александр Жаров анонсировал мультфильм ЧУДО, который расскажет о жизни Сергия Радонежского. Премьера проекта запланирована на лето.

Также в производстве находится фильм-мюзикл с рабочим названием ПРОРОК, который посвящен жизни Александра Пушкина от лицейской скамьи до трагической смерти. Прокат начнется в первой половине 2024 года.

Вадим Верещагин отметил успешный старт анимационного фильма ФИННИК и рассказал о ближайших релизах ЦПШ: мультфильме МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН, дебютной картине Евгения Григорьева ПОДЕЛЬНИКИ, военной драме ПЕРВЫЙ ОСКАР, также в мае выйдут анимационный фильм СУВОРОВ: ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и драма НИКА. Кроме того, ЦПШ планирует перевыпустить на большом экране трилогию ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и фильм ТАРАС БУЛЬБА Владимира Бортко.

Еще одним проектом, представленным в рамках встречи, стал фильм под рабочим названием ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА о приключениях девочки Элли и ее друзей. Картина выйдет в прокат в конце 2024 года.

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