Холдинг «Газпром-медиа» получит акции VK

При этом компания сохранит статус независимой

«Газпром-медиа» получит 45% в компании, которая контролирует большинство голосов в VK. Ранее эту долю консолидировал Газпромбанк. Теперь она будет внесена в качестве вклада в имущество дочернего «Газпром-медиа».

Газпромбанк внесет в качестве вклада в имущество собственного холдинга 45% уставного капитала АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосующих акций VK. Таким образом, «Газпром-медиа» становится акционером АО «МФ Технологии». Как отметил представитель «Газпром-медиа», VK сохранит статус независимой компании и прододжит развивать собственную цифровую экосистему.

2 декабря холдинг USM Алишера Усманова объявил о выходе из VK — 45% в АО «МФ Технологии» приобрела страховая группа «Согаз». В «Согазе» 21,2% принадлежит «Газпрому», глава газовой монополии Алексей Миллер является председателем совета директоров «Согаза».

В ноябре Сбербанк продал Газпромбанку 36% в «МФ Технологиях» за 12,8 млрд руб. Еще 9% акций «МФ Технологий» принадлежали USM напрямую, и этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком». Теперь Газпромбанк консолидирует 45% «МФ Технологий», которые и будут переданы дочернему холдингу. «Таким образом, структуры, приближенные к ПАО «Газпром», получили абсолютное большинство голосующих акций в VK»,— прокомментировали в «Газпром-медиа».