Обзор изменений графика релизов России за неделю с 19 по 25 июля

Среди дистрибьюторов-мейджеров об изменениях сообщила «Централ партнершип»: так, триллер СОВРИ МНЕ ПРАВДУ теперь заявлен на 9 сентября вместо 19 августа. Кроме того, компания Sony подвинула выход мультфильма БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ с 5 августа на 9 декабря.

О переносах также рассказала Megogo Distribution. На три недели раньше, 2 сентября на больших экранах окажется картина В ЗАПАДНЕ. Вместо нее на 23 сентября теперь встал другой фильм ужасов компании — ДЕМОНИК.

Сразу о нескольких новинках заявила компания «Парадиз». Так, 30 сентября в прокат выйдет победитель 74-го Каннского кинофестиваля — ТИТАН Джулии Дюкурно. На 16 сентября встал мексиканский мультфильм МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА, а 26 августа — боевик ПРИНЦЕССА ЯКУДЗА.

Planeta Inform Film Distribution изменила дату выхода южноафриканского фильма ужасов ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ НАС: вместо 19 августа картина появится на больших экранах 2 сентября.

На 14 октября с 26 августа «Русский Репортаж» перенес старт проката картины ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ с Микки Рурком и Александром Петровым. На 3 ноября 2022 года компания «Каро Прокат» поставила российский проект ТЕНЬ.

О множестве изменений и новинок объявила компания «Кинологистика»: так, на 2 декабря вместо 14 октября встал семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ, почти на месяц позже, на 11 ноября ушел мультфильм МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДРАКОН. Также на 7 октября вместо 9 сентября встала анимационная картина ГОВАРД И КОРОЛЕВСТВО ХАОСА, а 16 сентября до зрителей доберется драма ЛЮБОВЬ, СТРАХ И НЕНАВИСТЬ. На 18 ноября встал аргентинский ужастик КОНЕЦ СВЕТА, а на 16 декабря — фильм ужасов ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ.

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25.07.2021 Автор: Виолетта Палий