Обзор изменений графика релизов России за неделю с 25 по 31 октября

Перестановки и новинки от Universal, Megogo Distribution и ряда отечественных прокатчиков

Компания Universal перенесла старт российского проката фильма ДОМ GUCCI. Картина выйдет на широкие экраны 2 декабря вместо ранее запланированного 25 ноября. Также на 25 ноября с 11 ноября переехал триллер ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО.

Компания Megogo Distribution также анонсировала перестановки и новинки: фильм-катастрофа МЕСТЬ ЗЕМЛИ выйдет 2 декабря вместо 25 ноября. В то же время с этой даты ушла картина ГОЛОС ЛЮБВИ, переехав на 9 декабря. Кроме того, фильм ФАНТАЗИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ выйдет 16 декабря, а экшн-триллер НАЕМНИК — 17 марта 2022 года.

Planeta Inform Film Distribution заявила на 6 октября 2022 года фильм INVISIBLES, а на 10 марта 2022-го — фильм ужасов YOU ARE NOT MY MOTHER.

О множестве изменений заявила компания «Про:взгляд»: так, на 23 июня 2022 года встала биографическая драма DOORS. С 2 декабря на 25 ноября переехали ПРЯТКИ, а с 10 марта 2022 года на 14 апреля 2022-го ушел ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом. Также на 5 мая 2022-го вместо 31 марта 2022-го встала драма ФЛАЙ. С новогодних каникул, с 30 декабря на 10 февраля 2022-го переехала итальянская комедия СУПЕРГЕРОИ. Также драма ЧЕРНЫЙ ЯЩИК с 18 ноября 2021-го перенесена на 6 января 2022 года.

С 26 января 2023 года на 14 февраля 2023-го компания All Media переставила 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ Андрея Зайцева. В свою очередь «Экспонента» заявила на 24 марта 2022 года драму THE MASS.

Компания «Каропрокат» перенесла старт российского проката мультфильма ПЛЮШЕВЫЙ БУМ с 11 ноября на 18 ноября. «Ракета Релизинг» заявила новинки на 2022 год: 24 февраля на широких экранах выйдет фильм ЭННИО. МАЭСТРО, а 10 февраля — картина КНИЖНЫЙ В ПАРИЖЕ.