Обзор изменений графика релизов России за неделю с 26 июля по 1 августа

Среди студий-мейджеров об изменениях сообщила компания Sony. Так, новая дата начала проката появилась у фильма КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ — картина выйдет на широких экранах 7 октября 2021 года.

О переносах также сообщила Capella Film: с 30 сентября на 21 октября переехал проект ВКУС ЖИЗНИ, а комедия МАХНЕМСЯ ТЕЛАМИ — на 23 сентября.

Компания «Белые ночи» поставила на 3 февраля 2022 года драму ДРУГОЕ ИМЯ, на 2 декабря встал фильм о принцессе Диане СПЕНСЕР: ИСТОРИЯ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ, на 18 ноября запланирован выход MOTHERING SUNDAY с Оливией Колман Колин и Колином Фёртом, а на 4 ноября — французской картины HAUTE COUTURE. На 30 сентября встала драма Натальи Кудряшовой ГЕРДА, которая участвует в основном конкурсе грядущего кинофестиваля в Локарно. На неделю раньше к зрителям стал фильм УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ — вместо 28 октября его прокат стартует 21 октября.

Кроме того, из графика релизов с 12 августа выбыли сразу два проекта: компания A-One Films убрала фильм ЭВАКУАЦИЯ, а «Белые ночи» — перевыпуск картины Вуди Аллена ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА.

Компания «Про:взгляд» изменила дату выхода триллера КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА с 14 октября на 7 октября. Вперед в графике релизов — вместо 9 сентября на 23 сентября — также ушла французская картина ЧЕРНЫЙ ЯЩИК.

О множестве новинок и перестановок объявила компания «Экспонента»: на 24 февраля 2022 года заявлена биографическая драма ТЕНЬ КАРАВАДЖО, на 28 октября 2021 года встал фильм ужасов SCARE US, на 23 сентября — драма TIME IS UP, а на 3 февраля 2022 года заявлен триллер ЖАЖДА ЗОЛОТА. Что касается изменений, с 14 октября на 11 ноября перенесено аниме КРАСАВИЦА И ДРАКОН, а с 23 сентября 2021 года на 6 января 2022-го улетела ДОЛИНА ДЬЯВОЛА.

01.08.2021 Автор: Виолетта Палий