Обзор изменений графика релизов России за неделю с 27 сентября по 3 октября

Переносы и новинки от Universal, Megogo Distribution и других отечественных прокатчиков

Самый большой пакет изменений на минувшей неделе анонсировала компания Universal: так, среди заявленных проектов, которые выйдут в российский прокат в 2024 году, вошли два фильма производства компании Blumhouse, пять блобастеров, три анимационных проекта Universal и один мультфильм от Illumination.

UNTITLED BLUMHOUSE PRODUCTIONS FILM – 12 сентября и 17 октября 2024 года

– 12 сентября и 17 октября 2024 года UNTITLED UNIVERSAL EVENT FILM – 11 января, 14 февраля, 8 мая, 20 июня и 25 декабря 2024 года

11 января, 14 февраля, 8 мая, 20 июня и 25 декабря 2024 года UNTITLED UNIVERSAL ANIMATION EVENT – 22 февраля, 21 марта и 15 августа 2024 года

22 февраля, 21 марта и 15 августа 2024 года UNTITLED ILLUMINATION ANIMATION EVENT – 4 июля 2024 года

Кроме того, на неделю раньше к зрителям, 7 апреля вместо 14 апреля 2022 года, стало продолжение франшизы ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА. Также из графика релизов Universal выбыл безымянный проект Warner Bros., заявленный ранее на 14 апреля 2022 года.

Компания Megogo Distribution также анонсировала перестановку в графике: с 18 ноября на 9 декабря ушла комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД с Агатой Муцениеце и Александром Робаком.

О нескольких новинках заявила Planeta Inform Film Distribution: на 4 ноября встал победитель минувшего «Кинотавра» МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ, а на 25 ноября — боевик Джона Кейеса THE SURVIVALIST. Компания также переставила в графике релизов хоррор ГАЙЯ: МЕСТЬ БОГОВ — вместо 14 октября проект выйдет на российские экраны 28 октября.

«Иноекино» выпускает 11 ноября в российский прокат фильм Микеланджело Антониони ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ, тем самым празднуя 55-летие картины. Еще одной новинкой ноября станет мелодрама ГРЕЙС И ДЖО. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ — «Кинолэнд» заявила проект на 25 ноября.

На 16 декабря встал участник Каннского кинофестиваля-2021 ЗАГАДОЧНЫЙ ОСТРОВ БЕРГМАНА, который в прокат выпускает «Экспонента». Также компания перенесла с 3 марта 2022-го на 10 марта того же года комедию СУПЕРЧЕЛ.

На неделю раньше переехала картина ЛЮБОВНИКИ «Русского Репортажа» — со 2 декабря на 25 ноября.

Еще один фестивальный проект выпустит «Про:взгляд» — участник конкурса фестиваля в Локарно HINTERLAND окажется на больших экранах 27 января 2022 года. Кроме того, на следующий год ушла музыкальная драма ФЛАЙ — ее прокат начнется 31 марта 2022-го вместо 28 октября 2021-го.

Испанскую комедию САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС компания «Каскад фильм» поставила на 25 ноября, а на 11 ноября — фильм ужасов ПРОКЛЯТЬЕ ЭБИГЕЙЛ. Кроме того, с 14 октября на 28 октября перенесен триллер МОНСТР: НАЧАЛО.

Также компания «Артхаус» изменила дату выхода комедийной мелодрамы ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ с 28 октября 2021 года на 10 февраля 2022-го.

Сразу несколько проектов передвинула компания TenLetters: с 4 ноября на 16 декабря перенесена комедия ТАНГО ШАЛОМ, а на следующий год, с 11 ноября на 10 февраля 2022-го, ушел мультфильм ГОУ, ФЕЛИКС!.