Обзор изменений графика релизов на неделе 26 августа – 1 сентября 2024 года

Новые фильмы о приключениях Манюни, каннская «Птица» Андреа Арнольд и много других картин

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила сразу несколько новых релизов – ДИПЛОДОЧЕК (31 октября), ОТЕЦ ГОДА (7 ноября), МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (14 ноября), ПАРТЕНОПА (26 декабря), МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (13 февраля 2025 года) и УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (3 апреля 2025 года). Комедия ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ примет участие в грядущей новогодней битве – лента переместилась с 14 ноября на 1 января 2025 года.

«Пионер», в свою очередь, поставил на 1 января 2025 года семейную ленту РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ АСТРИД ЛИНГРЕН.

«Централ Партнершип» анонсировал даты выхода драмы ВЕЧНАЯ ЗИМА (31 октября) и приключенческой комедии ВОЛЧОК (22 мая 2025 года).

Четыре картины World Pictures временно выбыли из графика – ЗОЛУШКА: КРОВАВЫЕ ТУФЕЛЬКИ (прошлая дата – 3 октября), WOOF WOOF DADDY (прошлая дата – 10 октября), THE WELL (прошлая дата – 7 ноября) и ВОЛКИ С УОЛЛ-СТРИТ (прошлая дата – 21 ноября). Хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ переместился с 3 октября на 7 ноября, а ранее стоявший там байопик ЛИ – на 21 ноября. АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ, в свою очередь, выйдет раньше запланированного – 24 октября, а не 28 ноября. Прокатчик также заявил фильм МИЛЛИАРДЕР ИЗ ТРУЩОБ на 14 ноября.

Две новинки выпустит «Про:взгляд» – драму ПТИЦА Андреа Арнольд (28 ноября) и корейский экшн I, THE EXECUTIONER (13 февраля 2025 года). Три картины сдвинулись на неделю позже – ЖИЗНЬ (с 26 сентября на 3 октября), ЧЕРНЫЙ ЧАЙ (с 10 на 17 октября) и ВОПЛЬ (с 31 октября на 7 ноября). Два хоррора дистрибьютора ушли на следующий год – ПРИШЕСТВИЕ ДЕМОНА (с 14 ноября на 6 марта 2025 года) и ШУМ (с 5 декабря на 1 мая 2025 года). Корейский боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ сдвинулся с 13 февраля 2025 года на 3 апреля 2025-го.

«Вольга» временно убрала из графика комедию В БАНЮ!, релиз которой был запланирован на 10 октября.

«Кинологистика» заявила шесть картин – КАДАВР (14 ноября), СИДЖИНН. КНИГА СТРАДАНИЙ (28 ноября), ДЕНЬ СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ (5 декабря), БЕЛЛ-ЛЕЙК. ОЗЕРО ДЕМОНОВ (12 декабря), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. КОНДЖИАМ (26 декабря) и ФРЭНК. ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА (6 февраля 2025 года). В сетку релизов также вернулся экшн ФОРСАЖ. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! – теперь он встал на 16 января 2025 года.

«Парадиз» передвинул романтическое фэнтези ОХОТНИЦА ЗА ВРЕМЕНЕМ с 26 сентября на 24 октября.

Новые фильмы анонсировала Must see magic film – ДЖИПСИ (7 ноября), ЛЕГЕНДА ОБ ОРИКСЕ (14 ноября), НИКИ (28 ноября) и ЧЕРНЫЙ ЗАМОК (5 декабря). В графике также вновь появился мультфильм ПИГСИ: ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ – теперь он встал на 17 октября.

MVK заявил новый, уже 173-й выпуск МУЛЬТ В КИНО на 7 сентября. «Ракета Релизинг» поставила на 26 сентября драмеди ЗВЕЗДА УНИВЕРА. Magic Film Company вернула в сетку релизов семейную ленту ОСТРОВ ПРОПАВШИХ ДЕВЧОНОК – теперь она выйдет 19 декабря.

Фото: кадр из фильма ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ