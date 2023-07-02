Обзор изменений графика релизов на неделе с 30 июня до 7 июля 

Детские и подростковые фильмы, а также хорроры и драмы

«Экспонента Фильм» заявила несколько новых релизов на ближайшие месяцы. DELIVER US стоит на дате 7 сентября. 25 января 2024 года выйдет картина PAST LIVES. С 7 сентября на 19 октября переехал релиз ACCUSED. Мистика БЕЛАЯ ПТИЦА. НОВОЕ ЧУДО сместилась с 31 августа на 16 ноября. Байопик о героическом премьер-министре Израиля ГОЛДА. СУДНЫЙ ДЕНЬ сменил дату с 21 сентября на 9 сентября. ГОНЩИКИ НА ДРАЙВЕ вроде бы окончательно утвердились на 31 августа вместо 14 сентября.

Релиз хоррора ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! «Атмосферы кино» перенесен на неделю раньше, с 17 августа на 10 августа.

«Каропрокат» изменила дату выхода своего главного подросткового проекта этого лета: ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД, лауреата премии «Медвежонок». Он выйдет на экраны 28 сентября вместо 10 октября. 14 сентября российские зрители увидят фильм ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДИЕ. Картина ОХОТА НА КОРОЛЯ выйдет на экраны в последний день школьных каникул, 31 августа.

Большой список проектов подготовила кинокомпания «СБ Фильм». Пятого октября на российские экраны выйдет французская драма ГРАНИ ЛЮБВИ. Премьера фильма ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ назначено на 24 августа. Релиз КАТЯ-КАТЯ должен будет увидеть свет 24 октября. НОВОГОДНИЙ ГОСТЬ пожалует в кинотеатры 24 декабря. Триллер НОЧЬ СИДЕЛКИ к российскому зрителю поступит 14 ноября. Еще один остросюжетный релиз прокатчика, ТУМАН, запланирован на 14 сентября.

Китайская семейная комедия ПАНДА ИЗ КОСМОСА от Russian World Vision увидит свет все же 31 августа, а не 28 сентября, как планировалось. С ним поменялся датами релиз ЛУНА.

Фото: кадр со съемок фильма ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД