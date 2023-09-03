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Обзор изменения графика релизов на неделе 28 августа – 3 сентября

Автор: Илья Кувшинов

3 сентября 2023

Новые российские проекты, фестивальные работы и перевыпуски культовых фильмов

На минувшей неделе компания Planeta Inform Film Distribution анонсировала выход новой работы Анны Меликян ЧУВСТВА АННЫ с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым. Релиз картины намечен на 9 ноября.

«НМГ Кинопрокат» стала новым прокатчиком полнометражного фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ – теперь лента выйдет на экраны 15 декабря. Еще один новый проект компании – мелодрама ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ со звездой фильма ПОСЛЕ Хиро Файнсом Тиффином – появится в прокате 5 октября.

«СБ Фильм» заявила сразу четыре новых картины – триллер НЕФАРИУС с Шоном Патриком Флэнери (26 октября), китайское драмеди ШАГ К МЕЧТЕ: РАЗ И НАВСЕГДА (16 ноября), китайский боевик с Энди Лау МИССИЯ В МОСКВЕ (30 ноября) и отечественную мелодраму Андрея Носкова МУЖЧИНА К НОВОМУ ГОДУ (14 декабря). Еще одна российская мелодрама – КАТЯ-КАТЯ Анны Чернаковой – переехала с 26 октября на 2 ноября. Драма с Сергеем Пускепалисом ПОРТНОЙ ИЗ БРУКЛИНА осталась без даты релиза. Ранее ее выход был запланирован на 21 сентября.

«Иноекино» перевыпустит в прокат три картины – триллер Пак Чхан-Ука ОЛДБОЙ (14 сентября), аниме УЧЕНИК ЧУДОВИЩА (21 сентября) и детективную драму Дени Вильнева ПОЖАРЫ (5 октября).

«Парадиз» объявил дату выхода комедийного детектива с Саймоном Пеггом и Кристофером Ллойдом НОНДОР ФОДОР И ГОВОРЯЩИЙ МАНГУСТ – лента появится на экранах 2 ноября. Два проекта компании сменили свои даты: хоррор ДОКТОР ДЖЕКИЛ встал на 26 октября (ранее проект был заявлен на 13 апреля), а романтический триллер МАРМЕЛАД со звездой «Очень странных дел» Джо Кири ушел с 9 ноября на 15 февраля 2024 года.

«Вольга» заявила новый боевик Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ c Юэлем Киннаманом на 30 ноября.

«Каропрокат» выпустит две новых отечественных картины – драму КОМАНДИР с Кириллом Зайцевым (22 февраля 2024 года) и приключенческую ленту Андрея Богатырева ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ с Александром Самойленко, Артемом Ткаченко, Софьей Эрнст и Павлом Деревянко (21 марта 2024 года).

Среди новых проектов World Pictures – британский триллер КОСТЯНОЙ ДОМИК, который встал на 2 ноября, и криминальная драма MIRANDA’S VICTIM, запланированная к выходу 30 ноября.

«Централ Партнершип» выпустит новую экранизацию повестей Татьяны Александровой про всеми любимого домовенка – ДОМОВЕНОК КУЗЯ выйдет в прокат 18 июля 2024 года. Компания также сдвинула комедию ТЕЩА на более раннюю дату – теперь картина появится на экранах 30 ноября, а не 14 декабря, как планировалось ранее.

«Ракета Релизинг» выпустит байопик МАСТЕР И МУЗА об отношениях дамы венского общества и австрийского художника Оскара Кокошки. Релиз запланирован на 4 ноября.

Reflexion Films анонсировала дату выхода драмеди ПРИВЕТ, МАМА – участника фестиваля «Выборг» этого года, получившего специальный приз жюри за лучшую женскую роль. Картина появится в прокате 2 ноября.

Компания MVK сдвигает релиз анимационного проекта МИНИ-МИШКИ: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ с 28 сентября на 16 ноября.

Фото: кадр из фильма ЧУВСТВА АННЫ

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