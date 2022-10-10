Обзор изменений графика релизов России с 3 по 9 октября

Уход «Декабря», триллеры, анимация и многое другое

Компания «Централ Партнершип» убрала из графика релизов фильм ДЕКАБРЬ Клима Шипенко — релиз был заявлен на 20 октября. На 10 ноября прокатчик заявил проект ЯРКО В КИНО: ВЫПУСК 1. «ЯРКИЕ ПРЕМЬЕРЫ».

БК также убрал из графика релизов картину НЮРНБЕРГ, которая до сих пор не обзавелась новым прокатчиком при ранее заявленном старте проката 24 ноября.

Новинки представил новый игрок на рынке, компания «Атмосфера кино»: драма СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ встала на 9 июня 2023 года, а отечественная криминальная драма ЧЕКАГО — на 2 февраля 2023 года.

Проект У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ компания «Каропрокат» убрала с 10 ноября. Кроме того, релиз СЕРГИЯ ПРОТИВ НЕЧИСТИ 2 дистрибьютор перенес с 1 декабря 2022-го на 2 февраля 2023-го.

Отечественный триллер СЕСТРЫ «Вольга» выпустит в прокат 24 ноября.

Боевик ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ прокатчика World Pictures ушел с 10 ноября. Кроме того, два перевыпуска заявило «Иноекино»: на 27 октября встал фильм БЬЮТИФУЛ, а на 13 октября — картина МАСТЕР.

Сразу несколько релизов компании «Парадиз» выбыли из графика: фильм БОГ – ЭТО ПУЛЯ (стоял 24 ноября), комедийная драма ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (прокат планировался с 8 декабря), а также триллер МАРЛОУ (был заявлен на 1 декабря). Также дистрибьютор изменил даты проката анимационного фильма САНТАМЭН с 15 декабря на 1 декабря 2022-го, проекта БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ СЛИТОК с 17 ноября на 8 декабря этого года и фильма СТРИМЕРЫ, ушедшего с 3 ноября на 10 ноября 2022 года.

Мультфильм МОЯ ФЕЯ – ПРОКАЗНИЦА компания «Русский Репортаж» выпустит в прокат 26 января 2023 года, а комедию БЫСТРЫЙ СЛОВАРИК ЛЮБВИ — 8 декабря вместо 27 октября 2022 года. Свои новинки представили «Белые ночи»: фантастичекий триллер ПЕТРОПОЛИС выйдет в кинотеатрах с 27 октября, а проект ХВОСТАТЫЙ ПАТРУЛЬ — 10 ноября. Дистрибьютор Russian World Vision покажет российскую комедию УМНАЯ МАША с 24 ноября. Криминальную драму 90 ФУТОВ ОТ ДОМА компания «СБ Фильм» выпустит 20 октября, а китайскую военную драму БИТВА НА ОЗЕРЕ 2 — 13 октября вместо 6 октября.

Большой пакет изменений заявила компания Capella Film. На 10 ноября встал триллер НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО, а на 9 февраля 2023 года — проект ХИЩНИКИ. Кроме того, с 17 ноября 2022-го на 26 января 2023 года переехала БИТВА ШЕФОВ, с 27 апреля на 11 мая 2023-го — фильм ужасов НЕ ЗАСЫПАЙ. Проект ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА перенесен с 3 ноября этого года на 27 апреля следующего, семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ переставлен на 8 декабря с 22 декабря 2022-го. Также сменили дату начала проката фильмы ужасов ТЕЛЕКИНЕЗ — с 8 декабря на 15 декабря — и ПРОКЛЯТИЕ КУКУШКИ — с 9 февраля на 13 апреля 2023-го.

Компания TenLetters перенесла релиз комедии ПОШУМИМ! — проект стартует в прокате 17 ноября вместо 3 ноября этого года.