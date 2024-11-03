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Обзор изменений графика релизов на неделе 28 октября – 3 ноября 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

3 ноября 2024

«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Шоугерл» с Памелой Андерсон и другие новинки

На минувшей неделе «Экспонента Фильм» заявила громкую новинку – фантастическую ленту МЕГАЛОПОЛИС. Новая работа Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в прокат 9 января. Ранее там стояло драмеди БАБУШКА НА МИЛЛИОН, которое сдвинулось на неделю позже, 16 января. Мультфильм для взрослых ПОЛНЫЙ АРМАГЕДДЕЦ ушел с 30 января на 29 мая, а триллер ЗАТЕРЯННЫЕ В ДЖУНГЛЯХ вообще покинул график релизов (прошлая дата – 23 января).

Capella Film назвала дату выхода драмы ШОУГЁРЛ с Памелой Андерсон – лента дебютирует на российских экранах 20 февраля. Экшн-комедия ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» с Джеки Чаном перебралась на 5 декабря, а стоявшее там семейное фэнтези ДЕТИ ЛЕСА ушло на 6 февраля. Мелодрама РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА выйдет на две недели раньше запланированного – 30 января, а не 13 февраля. Два проекта компании, МИЛЛИОН ЛАЙКОВ (30 января) и ОДЕРЖИМЫЕ (13 марта), временно выбыли из графика релизов.

«Вольга» поставила на 16 января французскую комедию ЛУЧШЕ ВСЕХ, а на 30 января – мультфильм КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ.

Два новинки застолбили за собой 21 ноября – российская драма ЭРА (CoolConnections) и китайский триллер ДЕКОДЕР. ИГРА ГЕНИЯ (Mainstream).

«Парадиз» перенес криминальную комедию ЧОКНУТЫЕ с Дженнифер Кулидж и Эдом Харрисом с 13 марта на 27 февраля. В свою очередь, мультфильм ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ, заявленный на 23 января, временно покинул прокатную сетку.

A-One Films выпустит 5 декабря в российский прокат участника Каннского кинофестиваля, драму АРМАН. Лента получила в этом году «Золотую камеру» за лучший дебют.

«КИНО.АРТ.ПРО» перенес релиз военной драмы ЧТО СКРЫВАЕТ ИРЕН? на неделю позже – теперь она дебютирует 30 января.

Фото: кадр из фильма МЕГАЛОПОЛИС

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