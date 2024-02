Обзор изменений графика релизов на неделе 29 января – 4 февраля 2024 года

Сиквел «Котов Эрмитажа», уход нового фильма «Квартета И» из графика проката, а также много переносов

На минувшей неделе «Централ Партнершип» убрал из графика релизов новую ленту «Квартета И» ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ. Фильм про четырех друзей, которые прилетают в Турцию, чтобы провести выходные на яхте их приятеля, и узнают, что тот умер, был запланирован к релизу на 22 февраля. Компания также анонсировала дату выхода комедии ТОПОЛИНЫЙ ПУХ с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой – она встала на 11 июля.

«НМГ Кинопрокат» заявил четыре новые картины. Среди них документальный проект РОМАН КОСТОМАРОВ. РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ (14 марта), лента открытия прошлогоднего фестиваля «Короче» СКАЗКИ ГОФМАНА Тины Баркалая (28 марта), семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (30 мая) и байопик о футболисте Федоре Черенкове ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (7 ноября). Два проекта компании ушли на более поздние даты: драмеди Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова ПОДРОСТКИ сдвинулось с 6 июня на 1 августа, а лента ГЕЛЯ переместилась с 10 октября на 3 апреля 2025 года.

«Наше кино» анонсировало дату выхода сиквела КОТОВ ЭРМИТАЖА на своей презентации новых проектов. Лента, получившая название КОТЫ В МУЗЕЕ: СОКРОВИЩА ЕГИПТА, появится в прокате 20 марта 2025 года.

World Pictures выпустит шесть новых проектов – ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (14 марта), СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ: ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ (11 апреля), BOTTOM OF THE WATER (16 мая), THE CURSED LAND (20 июня), NEW NORMAL (1 августа) и TERRIFIER 3 (30 октября). Триллер THE CHAPEL ушел с 7 марта на 4 апреля, а ранее стоявший на этой дате фэнтезийный хоррор CINDERELLA CURSE сдвинулся на 4 июля. Хоррор BLUE LIGHT переместила на две недели вперед – с 11 апреля на 25 апреля. Также на апрель ушла заявленная на 7 марта комедия КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. Криминальный триллер СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ с Ангусом Клаудом встал на 2 мая (прошлая дата – 15 февраля), а фильм ужасов GHOST GAME застолбил за собой 18 июля (прошлая дата – 21 марта).

«Вольга» заявила на 21 марта мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН». Другой анимационный проект компании, ОКЕАН ЧУДЕС, который был запланирован на 14 марта, в свою очередь пропал из графика релизов.

«Атмосфера кино» выпустит 21 марта режиссерский проект Майкла Китона ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО. В триллере также задействованы Джеймс Марсден, Аль Пачино и Марша Гей Харден. Компания также изменила несколько дат своих картин – так, например, комедия Алексея Пиманова ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ с Павлом Прилучным появится в прокате на две недели раньше запланированного (28 марта), а ее прошлую дату, 11 апреля, займет новый фильм Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ, ранее стоявший на 16 мая. Британская комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ ушла с 14 на 22 февраля, а ранее стоявшее там фэнтези Алексея Попогребского САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА переместится на 4 июля. СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ Карена Оганесяна задержится ровно на год – фильм с Никитой Ефремовым теперь выйдет 22 мая 2025 года. Также из графика релизов пропала лента Николая Арселя МЕЧ КОРОЛЯ, которая была заявлена на 29 февраля.

Reflexion Films, в свою очередь, заявил новую дату для драмы ПОРТНОЙ ИЗ БРУКЛИНА с Сергеем Пускепалисом. Теперь лента запланирована к выходу на 8 февраля.

«Парадиз» сдвинул на неделю вперед криминальный триллер СПЯЩИЕ ПСЫ с Расселом Кроу и Карен Гиллан – теперь он появится в прокате 4 апреля, а не 28 марта.

Artmainstream также затеял перестановку. Лента Тодда Хейнса МАЙ ДЕКАБРЬ, которая должна была выйти в этот уикенд, появится в прокате 29 февраля. Байопик РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УИННЕР с Сидни Суинни ушел с 8 февраля на 25 апреля, криминальная драма ЗОЛОТО РЕЙНА Фатиха Акина сдвинулась с 22 февраля на 29 марта, а мелодрама ОДНАЖДЫ МЫ РАССКАЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ВСЕ – со 2 мая на 6 июня. Драма ИНГЕБОРГ БАХМАН: ПУТЕШЕСТВИЕ В ПУСТЫНЮ, в свою очередь, стартует на экранах на две недели раньше – 14 марта.

Capella Film заявила пять новых картин – СЕКРЕТ (9 мая), СТРЕЛОК (6 июня), MADS (20 июня), CONTROL ROOM (18 июля) и СУЕВЕРИЕ (25 июля). Стоит отметить, что ранее на 9 мая был заявлен новый продюсерский проект Люка Бессона A WEEKEND IN TAIPEI, однако он временно выбыл из графика релизов. Драма ПАМЯТЬ с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом ушла с 7 марта на 18 апреля, а драма ГОРОД СТРАХА с Эриком Бана и Сэйди Синк – с 28 марта на 4 июля.

Три мартовских проекта «Кинологистики» поменялись датами. Хоррор НЕ СМОТРИ ТУДА встал на 14 марта, а его прошлую дату – 21 марта – занял мультфильм ВАЛЕНТИНА – РЕБЕНОК ДОЖДЯ. Фэнтези ВОЖДЬ ОРКОВ, в свою очередь, переместилось на освободившееся 28 марта (прошлая дата – 14 марта).

«Экспонента» выпустит комедийное фэнтези THE RADLEYS 7 ноября. Компания сдвинула на неделю раньше мелодраму ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ Селин Сон – теперь она появится в прокате 29 февраля. Триллер с Джоди Комер и Бенедиктом Камбербатчем ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП также стартует на неделю раньше запланированного – 4 апреля, а его прошлую дату займет хоррор BAG OF LIES, запланированный на 18 апреля.

Компания TenLetters убрала из графика релизов анимационный проект GIANTS OF LA MANCHA, который должен был выйти в прокат 7 марта.

Фото: кадр со съемок фильма ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ