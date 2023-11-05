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Обзор изменения графика релизов на неделе 30 октября – 5 ноября 2023 г.

Автор: Илья Кувшинов

5 ноября 2023

Классика от Джима Джармуша, фильм-концерт k-pop группы ASTRO, театральные постановки и переносы

На минувшей неделе «Атмосфера кино» объявила новую дату выхода британской комедии ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ с Аланом Тьюдиком, Индирой Варма и Оливией Уильямс. Картина появится на экранах накануне новогодних праздников – 28 декабря. Первоначально лента была заявлена на 19 октября.

«Иное кино» перевыпустит в прокат драму Рубена Эстлунда ФОРС-МАЖОР (16 ноября) и абсурдистское фэнтези Роя Андерссона ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ (30 ноября), а также покажет культовую ленту Джима Джармуша БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ (14 декабря), которая, по мнению критиков, стала для режиссера стилеобразующей и создала ему имя в киноманской среде.

«Кинологистика» заявила фильм-концерт k-pop группы ASTRO ASTROSCOPE. СМОТРИМ НА ЗВЕЗДЫ на 1 января 2024 года. Компания также изменила даты у двух своих релизов – боевик АГЕНТ 9 с Майклом Джей Уайтом и Фрэнком Грилло ушел на 8 февраля 2024-го, а его прошлую дату (18 января 2024 года) занял мультфильм ВАКА ЗАКОЛДОВАННЫЙ ВОИН, который теперь выйдет на неделю позже запланированного.

«КИНО.АРТ.ПРО» выпустит 12 ноября свой первый релиз из всероссийского проекта «Театр в кино» – фильм-оперу ПИКОВАЯ ДАМА театра «Геликон-опера» в постановке художественного руководителя Дмитрия Бертмана.

Южнокорейский комедийный боевик ОБРУШЕНИЕ от «ПилотКино» появится на экранах на неделю раньше запланированного – 23 ноября вместо 30-го.

Фото: кадр из фильма БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ 

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