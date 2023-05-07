Обзор изменений графика релизов на неделе с 1 по 7 мая

Индийский блокбастер и хорроры

На минувшей неделе компания «НМГ Кинопрокат» заявила о выходе крупнейшего азиатского фильма последнего времени в российский кинопрокат. Боевик в духе МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА — индийский проект ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ — попадет на российские экраны 13 июля. В мировом прокате картина собрала около $129 млн. Релиз СКВОЗЬ ВРЕМЯ этого прокатчика увидит свет 1 июня, а не 15 июня. Картина ЧУЖАЯ переехала с 27 июля на 21 сентября.

«Атмосфера кино» вернула дату релиза УИКЕНД С БАТЕЙ с 15 июня на 1 июня.

Кинокомпания «Про:взгляд» запланировала целый ряд ряд релизов на осень и зиму 2023 года. Фильм АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ выйдет на экраны 14 сентября, ПРИРОДА ЛЮБВИ — 9 октября; МИССИЯ НА МАРС станет доступна россиянам после 2 ноября, лента ДВОРЕЦ — с 23 ноября. Картина ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ выйдет в прокат 15 декабря.

World Pictures заявила хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК на 1 июня. Триллер DARK GAME в духе ПИЛЫ переехал с 9 сентября на 9 октября.

«Экспонента Фильм» объявила о релизе BREAKING POINT на 20 июля. Выход фильма ужасов AUXILIO сдвинулся с 21 сентября на 26 октября.

«Парадиз» объявила о двух летних релизах: СЕМЬ ЛИЦ ДЖЕЙН появятся на экранах 13 июля, а ШИММИ: ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН — 20 июля. На 27 июля, вместо 29 июня запланирован выход картины ЛУЧШИЕ ДНИ.