top banner

Обзор изменений графика релизов на неделе с 1 по 7 мая

Автор: Кирилл Шамсутдинов

7 мая 2023

Индийский блокбастер и хорроры

На минувшей неделе компания «НМГ Кинопрокат» заявила о выходе крупнейшего азиатского фильма последнего времени в российский кинопрокат. Боевик в духе МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА — индийский проект ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ  — попадет на российские экраны 13 июля. В мировом прокате картина собрала около $129 млн. Релиз СКВОЗЬ ВРЕМЯ этого прокатчика увидит свет 1 июня, а не 15 июня. Картина ЧУЖАЯ переехала с 27 июля на 21 сентября. 

«Атмосфера кино» вернула дату релиза УИКЕНД С БАТЕЙ с 15 июня на 1 июня. 

Кинокомпания «Про:взгляд» запланировала целый ряд ряд релизов на осень и зиму 2023 года. Фильм АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ выйдет на экраны 14 сентября, ПРИРОДА ЛЮБВИ — 9 октября; МИССИЯ НА МАРС станет доступна россиянам после 2 ноября, лента ДВОРЕЦ — с 23 ноября. Картина ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ выйдет в прокат 15 декабря. 

World Pictures заявила хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК на 1 июня. Триллер DARK GAME в духе ПИЛЫ переехал с 9 сентября на 9 октября.

«Экспонента Фильм» объявила о релизе BREAKING POINT на 20 июля. Выход фильма ужасов AUXILIO сдвинулся с 21 сентября на 26 октября. 

«Парадиз» объявила о двух летних релизах: СЕМЬ ЛИЦ ДЖЕЙН появятся на экранах 13 июля, а ШИММИ: ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН — 20 июля. На 27 июля, вместо 29 июня запланирован выход картины ЛУЧШИЕ ДНИ.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Вызов» стал двадцатым миллиардером российского проката
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вызов» уверенно продолжает лидировать
Подробнее
Netflix опубликовал отчет об инклюзивности в своих проектах
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 24 по 30 апреля
Подробнее
Касса России: «Вызов» по-прежнему первый
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 мая 2023 года
Подробнее
Фонд кино объявил прием заявок на поддержку проката национальных фильмов во 2-м и 3-м кварталах
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Все страхи Бо» опережает все новинки
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2023 года
Подробнее
Американские сценаристы объявили забастовку
Подробнее
Новинки мая онлайн-кинотеатра «Иви»
Подробнее
Белгородская область поддержит кинотеатры рублем
Подробнее
Официальная касса России: лидерство уверенно сохранил «Вызов»
Подробнее
Американская касса: «Братья Супер Марио в кино» никого не подпускают к первому месту
Подробнее
Забастовка американских сценаристов: первые результаты
Подробнее
Тимур Бекмамбетов снимет Алана Ричсона в боевике о Детройте
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 мая
Подробнее
В Москве прошла светская премьера фильма «Банды Парижа»
Подробнее
Касса России: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»
Подробнее