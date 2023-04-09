Обзор изменений графика релизов в России с 6 по 12 февраля

Хорроры, комедии и «Первый богатырь»

В уходящую неделю компания «Атмосфера кино» анонсировала релиз УИКЕНД С БАТЕЙ. Комедия с Робертом де Ниро выйдет в прокат 1 июня.

Объявлена дата выхода фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. Приквел ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ российские зрители увидят 1 января 2025 года. Временным дистрибьютором значится компания Yellow, Black and White.

«Централ партнершип» объявила о выходе целого пакета фильмов, самым громким из которых станет релиз боевика Роберта Родригеса ГИПНОТИК 6 июля. Комедия ЗА ПАЛЫЧА! поступит в российский прокат 27 июля. Исторический фильм ИМПЕРАТРИЦЫ заявлен на 26 октября. Проект ПРАЗДНИКИ отечественные зрители увидят после 7 сентября. На 14 сентября назначена премьера триллера СИНДРОМ с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро. Мультфильм ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! выйдет 29 июня.

Компания «Наше кино» объявила о переносе релиза комедии МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ с 11 мая на 21 июня. Выход мультфильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 3 запланирован на 21 марта 2024 года.

Хоррор ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ от «Экспонента Фильм» встал на 29 июня. Два фильма компании этого же жанра поменялись датами: ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ ТЬМЫ появится на экранах 8 июня, а УЖАС ИСТФИЛДА. ПЕРВОЕ ИЗГНАНИЕ — 25 мая.

Документальный фильм ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА КИНГА World Pictures заявила на 21 сентября. С 1 июня на 29 июня переехал релиз этой же компани THE ACCURSED. Другой фильм ужасов, FROM BLACK, дистрибьютор перенес с 25 мая на 1 июня. Бельгийский хоррор СЕЛФИ (#No_filter) прокатчик выпустит 8 июня вместо 20 июля, а британский триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ — 7 сентября вместо 18 мая. ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. СТРАНА ПРИЗРАКОВ стартует 1 июня вместо 4 мая.

Иноекино объявило о перевыпуске фильмов ОДЕРЖИМОСТЬ (18 мая), ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД (1 июня) и УКРАСЬ ПРОЩАЛЬНОЕ УТРО ЦВЕТАМИ ОБЕЩАНИЯ (15 июня).

Семейный релиз ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (PIFD) выйдет на экраны 1 июня. Global Film сдвинула дату выхода норвежского мультфильма ТРИ РАЗБОЙНИКА И ЛЕВ с 4 мая на 25 мая.

Новые даты начала проката ждут ГРОМ (CPF) и СТАТУС (CS).