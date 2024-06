Обзор изменений графика релизов на неделе 3-9 июня 2024 года

«Буратино» и много каннских новинок

На минувшей неделе «Русский Репортаж» сдвинул релиз фильма открытия Каннского кинофестиваля – ленты ВТОРОЙ АКТ Кантена Дюпье. Теперь картина появится на российских экранах 11 июля, а не 20 июня. Ранее эту дату занимала абсурдистская фантастика ИМПЕРИЯ Брюно Дюмона, которая ушла на 1 августа. Анимационное фэнтези СИРОККО ИЗ СТРАНЫ ВЕТРОВ, в свою очередь, дебютирует в прокате раньше – мультфильм выйдет 27 июня, а не 12 сентября.

«НМГ Кинопрокат» официально заявила музыкальную сказку Игоря Волошина БУРАТИНО в качестве участника «новогодней битвы» – лента выйдет на экраны 1 января 2026 года. Главные роли в картине исполнят Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Виктория Исакова, Александр Петров и Федор Бондарчук.

Сразу семь проектов компании Global Film обзавелись датами в графике релизов – СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (25 июля), ГЕРЦОГИНЯ (1 августа), МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (29 августа), ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ (5 сентября), ИГРА КИЛЛЕРА (12 сентября), ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (26 сентября) и ARTIFICIAL JUSTICE (3 октября). Семейная комедия МОЙ ПИНГВИН с Жаном Рено переместилась на неделю позже (с 12 на 19 сентября), а фильм ужасов ДРУГОЙ МИР: ГОД ВОЛКА, релиз которого был намечен на 5 сентября, временно выбыл из прокатной сетки.

«Атмосфера Кино» заявила на 23 января 2025 года мультфильм НОЧЬ В ЗООПАРКЕ. ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО с Пьером Нинэ выйдет в прокат на неделю раньше запланированного, 19 сентября, а его прошлую дату – 26 сентября – займет МУЖСКОЕ СЛОВО Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли (ранее проект был заявлен на 3 октября). Приключенческая фантастика ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС также выйдет на неделю раньше – 1 августа вместо 8-го. Французский хоррор ОСТРОВ ЧЕРЕПА, в свою очередь, ушел из графика проката – лента была заявлена на 27 июня.

Capella Film сдвинула релиз фильма РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА Жиля Леллуша из программы Каннского кинофестиваля с 17 октября на 28 ноября. Помимо этого, свои даты также изменили CONTROL ROOM (с 5 на 12 сентября), БЭМБИ (с 31 октября на 17-е) и PIMP MY BRIDE (с 26 сентября на 12 декабря). Компания также заявила четыре новинки – БЫТЬ МАРИЕЙ (8 августа), ONE FOR THE ROAD (29 августа), THE WOODWALKERS (31 октября) и ПОБЕГ (19 декабря).

«Наше кино» выпустит 1 августа российский триллер ВЫПУСТИ МЕНЯ. Тем временем, лента БЕРНАРД, стоявшая на 25 июля, временно выбыла из графика.

MVK заявила на 15 июня новый, 170-й выпуск МУЛЬТ В КИНО, а «Централ Партнершип» на 4 июля – семейную ленту ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ.

Большую перестановку релизов устроил «Парадиз». Боевик TAKE COVER сдвинулся с 18 июля на 19 сентября, где ранее стоял триллер ЧАС ТИШИНЫ – его новая дата 10 октября. Криминальная комедия НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ ушла с 10 сентября на 17 октября, заняв прошлую дату триллера FALLOUT – тот теперь сдвинулся на 26 декабря. Мультфильм НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО, сделанный компанией совместно с Китаем, ушел с новогодней даты 26 декабря на 27 марта 2025 года. Комедия ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА освободила 25 июля и переместилась на 5 сентября, а мультфильм ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ – с 14 ноября на 23 января 2025 года.

Три новинки заявил Mainstream – ЧЕРНЫЙ ПЕС (25 июля), САРАНЧА (17 октября) и ПОКОЛЕНИЕ РОМАНТИКОВ (12 декабря). Мелодрама СИДОНИ В ЯПОНИИ с Изабель Юппер ушла с 18 июля на 12 сентября, а ранее стоявшая там драма НОВЕНЬКИЙ с Кейт Бланшетт – на 21 ноября. Немецкая мелодрама ОДНАЖДЫ МЫ РАССКАЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ВСЕ, в свою очередь, сдвинулась с 1 на 22 августа.

«Артхаус» объявил новую дату выхода фильма ТЕЛЕЦ с Машин Ган Келли – теперь она появится в прокате 8 августа. Бельгийская драма ХОЛЛИ ушла с 18 июля на 19 сентября.

Тем временем, World Pictures заявила индонезийский хоррор КУКЛА: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА на 18 июля. Также 20 июня в прокате появится историческая драма БОЛЕРО. ДУША ПАРИЖА, правообладателем которой в России является Arna Media.

Фото: кадр из фильма БЫТЬ МАРИЕЙ