Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 9 июля

Хорроры, главным образом

На минувшей неделе компания «Атмосфера кино» объявила о новом релизе под английским названием THE TROUBLE WITH JESSICA — выход назначен на 19 октября. Ряд проектов прокатчика был перенесен, в том числе, БОЛЬШАЯ ГОНКА. ЛЯНЧА ПРОТИВ АУДИ(с 23 ноября на 30 ноября), ШОПОГОЛИКИ (с 9 ноября на 7 декабря), МЕЧ КОРОЛЯ (с 30 ноября на 9 ноября).

Компания World Pictures заявила ряд триллерных проектов, которые увидят свет зимой. Среди них BLUE LIGHT (17 января 2024 года) и GHOST WITHIN, запланированный на 7 декабря и MIRANDA’S VICTIM, релиз которой намечен на 30 ноября.

Отдельно отметим релиз КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ, намеченный на 2 ноября.

Премьера картины ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. СТРАНА ПРИЗРАКОВ сместилась с 24 августа на 28 сентября. ПИЛА. ДЖОКЕР сдвинулась с 5 на 19 октября. СОМНИЯ. ДИТЯ ТЬМЫ выйдет не 3, а 24 августа. Релиза фильма ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ стоит ждать не 7 сентября, а 16 ноября.

Пакет релизов готовит «Кинологистика». МИНИ ДИСКО. ТАНЦУЮТ ВСЕ! выйдет 10 августа; 30 НОЧЕЙ С БЫВШЕЙ — 14 августа; ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР — 17 августа; МОЙ ХАТИКО — 31 августа; ФОРСАЖ В ПАТТАЙЕ — 21 сентября; ОДНОЙ БЕЗУМНОЙ НОЧЬЮ — 8 октября.

«Экспонента Фильм» решила перенести выход картины DELIVER US с 7 сентября на 10 октября.

Фото: кадр из фильма THE TROUBLE WITH JESSICA