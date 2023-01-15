Обзор изменений графика релизов в России с 9 по 15 января

Комедийный боевик с Дженнифер Лопес, авторские фильмы и многое другое

В уходящую неделю компания «Атмосфера кино» анонсировала изменения в графике релизов: драма ЛИЛИ И МОРЕ выйдет в российский прокат 26 января, картина МЕДЕЯ будет демонстрироваться в кинотеатрах страны с 16 марта, драма СНЕГИРЬ заявлена на 25 мая.

Фильм МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА компания Global Film выпустит в российский прокат 8 марта вместо 26 января.

АВК'PRO выпустит в прокат триллер ДЕТЕКТОР Костаса Марсаана 23 февраля, проект КАННСКИЕ ЛЬВЫ – 16 февраля. Триллер КУКОЛЬНИК будет показан в российских кинотеатрах с 23 марта, проект ЛЕГКОЕ ЗНАКОМСТВО – со 2 февраля. Картину МАСКЕРАД прокатчик заявил на 20 апреля, а драму НАВОДНЕНИЕ Ивана Твердовского – на 6 апреля.

Боевик КОБРА компания Indian Films выпустит в прокат 19 января. «СБ Фильм» поставил мелодраму ЛЮБОВЬ НЕ КУПИШЬ ЗА ДЕНЬГИ на 16 февраля, также на эту дату прокатчик MVK заявил фильм ужасов WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY.

Картину НА ПОРОГЕ СМЕРТИ «Русский Репортаж» заявил на 6 июля, а фильм ужасов ПАНТАФА – ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА ДУШ встал на 1 июня. Перевыпуски фильмов ДУРНАЯ КРОВЬ и ПАРЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ ДЕВУШКУ подвинулись с 23 февраля на 4 мая. Боевик ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ РАССКАЗЫВАТЬ будет показан в кинотеатрах страны со 2 марта вместо 9 февраля, а драма СОЖГИ ВСЕ МОИ ПИСЬМА – со 2 февраля вместо 8 марта.

Мелодраму ОДИНОКИ ВМЕСТЕ компания Russian World Vision заявила на 14 февраля, а фильм ВЕЧНО МОЛОДЫЕ переехал с 16 февраля на 2 марта. TenLetters подвинула прокат МОЛОЧНОЙ ДЕВОЧКИ с 26 января на 2 февраля. Компания «Каропрокат» перенесла релиз фильма СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ 2 со 2 февраля на 16 марта.