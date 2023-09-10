Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 сентября

Новые ленты с Энтони Хопкинсом и Николасом Кейджем, фестивальные премьеры и российские проекты

На минувшей неделе компания «Экспонента» заявила сразу восемь новых проектов. Среди них анимационный фильм СУПЕРМОЗГ (16 ноября), фильм-катастрофа ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП с Джоди Комер и Бенедиктом Камбербатчем (22 февраля 2024 года), комедийный хоррор с Николасом Кейджем и Майклом Сера ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (7 марта 2024 года), хоррор OAK (14 марта 2024 года), драма ОДНА ЖИЗНЬ с Энтони Хопкинсом (21 марта 2024 года), мультфильм JOHNNY PUFF: SECRET MISSION (28 марта 2024 года), драма THE BRAID (4 апреля 2024 года) и байопик DANCE FIRST о писателе Сэмюэле Беккете с Гэбриелом Бирном (18 апреля 2024 года).

Еще четыре картины компании сменили свои даты: британская лента УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ. МИРОВОЙ УРОВЕНЬ выйдет 12 октября, на неделю раньше запланированного, а стоявший ранее на этой дате триллер ДОМ-ЛОВУШКА ушел на 26 октября. Индонезийский хоррор TAINTED SOUL, в свою очередь, сдвинулся на 1 февраля 2024 года (прошлая дата – 26 октября), а семейная драма БЕЛАЯ ПТИЦА. НОВОЕ ЧУДО с Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен заняла 14 декабря (прошлая дата – 16 ноября).

«Атмосфера кино» убрала из графика релизов новый фильм Люка Бессона ДОГМЕН, премьера которого состоялась на недавнем Венецианском кинофестивале. Ранее его выход был запланирован на 28 сентября.

«Централ Партнершип» анонсировала даты выхода двух российских проектов – драмеди Марюса Вайсберга КОНЕЦ СЛАВЫ с Павлом Деревянко (25 января 2024 года) и исторической ленты ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (14 марта 2024 года).

«Пионер» выпустит на экраны КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ Светланы Самошиной, участвовавший в программе «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля этого года. Лента по сценарию Наталии Мещаниновой, роли в которой исполнили Виктория Толстоганова, Анна Шепелева, Мария Лобанова и Артем Быстров, появится в прокате 2 ноября.

Cinemaus Studio заявила два отечественных фильма – триллер ПОДВАЛ ГОСПОДИНА ГРИНБЕРГА с Агатой Муцениеце на 17 октября и ленту НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ на 23 ноября. Три проекта компании лишились своих дат: казахский триллер КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ (запланированная дата – 7 сентября), криминальный триллер НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР с Михаилом Пореченковым (запланированная дата – 28 сентября) и семейная лента СОЛЬФАСОЛЬ (запланированная дата – 5 октября).

Capella Film выпустит в прокат фильм Антона Коломейца СВЕТ с Еленой Яковлевой, ставший триумфатором фестиваля в Выборге. Лента появится на экранах 22 февраля 2024 года. Тем временем, французская комедия ПАПА, НЕ ЗВЕЗДИ! сменила свою дату – картина выйдет 12 октября, а не 5-го, как планировалось ранее.

АВК’PRO анонсировала релиз документального фильма АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ... на 5 октября. Компания «ПилотКино» поставила на эту же дату хоррор ДОМ ТЫСЯЧИ ДВЕРЕЙ.

Отечественная лента НОВОГОДНИЙ ГОСТЬ выбыла из графика проката – ранее «СБ Фильм» планировала выпустить ее 14 декабря.

Фото: кадр из фильма ОДНА ЖИЗНЬ