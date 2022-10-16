Обзор изменений графика релизов России с 10 по 16 октября

Отечественные релизы, победитель Каннского кинофестиваля и многое другое

Компания «Централ Партнершип» заявила на 2 марта 2023 года отечественный фантастический триллер НЕВЕДОМОЕ.

На 15 декабря этого года встала драма ZILLION. КЛУБ ТВОИХ ГРЕЗ, которую прокатывает компания «Ракета Релизинг». Также дистрибьютор на 10 ноября заявил фильм ужасов ГОЛОСА. Комедию ДОЛЖНИК компания Cinemaus Studio выпустит в прокат 10 ноября. На 17 ноября встал триллер ДУРНОЙ ГЛАЗ с Евой Грин и Марком Стронгом от Arna Media.

23 февраля 2023 года компания «Русский Репортаж» выпустит в российский прокат два фильма Леоса Каракса — мелодрамы ДУРНАЯ КРОВЬ и ПАРЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ ДЕВУШКУ. Кроме того, дату релиза изменил мультфильм МОЯ ФЕЯ – ПРОКАЗНИЦА — проект стартует 26 января 2023 года вместо 8 декабря 2022-го.

Ряд обновлений также представила «Кинологистика»: на 22 декабря этого года встал приключенческий проект КАСПЕР, а драма НАША ЗИМА — на 24 ноября. Криминальный боевик ПОДСТАВА сменил дату старта с 10 ноября на 17 ноября, отечественная драма ПРОКЛЯТИЕ. МЕРТВАЯ ЗЕМЛЯ переехала с 17 ноября на 10 ноября, а спортивная драма ХОККЕЙ НАВСЕГДА! — с 24 ноября на 29 декабря.

На 9 февраля будущего года кинокомпания «Про:взгляд» поставила отечественную мелодраму СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА. Победителя минувшего Каннского кинофестиваля ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ компания A-One Films выпустит в прокат 24 ноября. «СБ Фильм» с 24 ноября покажет в российских кинотеатрах триллер ФИЗФАК, а фильм 90 ФУТОВ ОТ ДОМА дистрибьютор перенес с 20 октября на 3 ноября. Фантастическую комедию Я НА ПЕРЕМОТКЕ компания MVK выпустит 17 ноября. «Наше кино» перенесла мультфильм LOL. SURPRISE. FILM с 15 декабря на 1 декабря.