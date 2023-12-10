Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 декабря 2023 года

«Непослушник 3», свежие работы Ричарда Линклейтера и Вима Вендерса и много новинок

На минувшей неделе «Парадиз» заявил линейку картин на 2024 год. В их числе оказались – ПЛОХИЕ ПАРНИ (1 февраля), ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ (28 марта), СПЯЩИЕ ПСЫ (4 апреля), ВЫЖИВШИЙ (11 апреля), ЧАС ТИШИНЫ (18 апреля), СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО (25 апреля), Я НЕ КИЛЛЕР (2 мая), СЕМЬ ВУАЛЕЙ (9 мая), НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ (16 мая), ПАПУЛЯ (23 мая), ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ (20 июня), TAKE COVER (18 июля), FABULOUS FOUR (1 августа), КУКУШКА (26 сентября), GODS COUNTRY (3 октября), FALLOUT (17 октября), FIREFIGHTERS (31 октября), WAR PAINT (7 ноября) и ПИННОКИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА (12 декабря). Часть из этих релизов была представлена на презентации компании в рамках минувшего форума «Российский кинобизнес 23/24».

Три релиза «Парадиза» также сменили свои даты. Драма ДОЛГОЖДАННЫЙ РАССВЕТ из программы Венецианского кинофестиваля этого года с Джо Кири, Уиллемом Дефо и Лили Джеймс ушла с 14 декабря на 15 августа 2024 года. Также в прокатную сетку вернулся боевик ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ с Джейми Фоксом и Робертом Де Ниро (12 сентября 2024 года) и отечественный мультфильм ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ (6 июня 2024 года).

«КарроПрокат» объявила дату выхода НЕПОСЛУШНИКА 3 – продолжение популярной франшизы появится на экранах 6 июня 2024 года. В числе других отечественных новинок, про каждую из которых мы также подробно писали с кинорынка – БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (27 июня), 9 СЕКУНД (26 сентября) и ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (3 октября). Лирическая комедия ОБЕ ДВЕ с Кристиной Асмус и Таисией Калининой ушла с 7 марта на 21 марта 2024 года.

Компания «НМГ Кинопрокат» заявила на 12 декабря 2024 года фильм под названием 30 ДЕКАБРЯ. Детективный боевик КРАСНЫЙ ШЕЛК с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным сдвинулся с 31 октября 2024 года на 20 февраля 2025-го.

A-One Films выпустит новую работу Вима Вендерса ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ, получившую на минувшем Каннском кинофестивале приз за лучшую мужскую роль, 1 февраля 2024 года.

«Наше кино» перенесло триллер с Колмом Мини ИЗ ГЛУБИНЫ с 18 января 2024 года на 23 мая 2024-го.

«КИНО.АРТ.ПРО» покажет южнокорейский триллер БЕТОННАЯ УТОПИЯ на день раньше запланированного – 14 февраля 2024 года. «Русский Репортаж», в свою очередь, также сдвинет свой мультфильм ОТВАЖНЫЙ БИМ И ПЕРНАТЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ на более раннюю дату – 18 апреля 2024 года (прошлая дата – 2 мая 2024 года).

Компания «ПилотКино» заявила итальянскую мелодраму НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЖЕНИХ на 25 января 2024 года, «Кинологистика» – южнокорейский ромком ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ на 22 февраля 2024 года, а MVK – мультфильм СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ на 30 мая 2024 года.

Фото: кадр из фильма ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ