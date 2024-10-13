Обзор изменений графика релизов на неделе 7-13 октября 2024 года

Сиквел «Тещи» в «новогодней битве», «Новый год в Березовке» на новой дате и много других переносов

На минувшей неделе «КарроПрокат» заявил фантастическую комедию УНИЧТОЖАННА. Российская лента выйдет в прокат 21 ноября. Ранее на этой дате стоял другой отечественный фильм – драмеди НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ!, однако он выбыл из сетки релизов.

Capella Film перенесла комедию НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ на неделю раньше запланированного – теперь фильм с Дмитрием Нагиевым и Марком Богатыревым появится на экранах 7 ноября.

«Атмосфера кино» сдвинула релиз триллера ПЕРЕВОЗЧИК ДУШ с Ником Фростом с 14 на 28 ноября.

Такой же маневр совершила и «СБ Фильм» – криминальный боевик ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ушел с 14 на 28 ноября. В прошлом ее занимала драма Я НАЧИНАЮ ВИДЕТЬ СВЕТ с Эбби Корниш и Джеком Хьюстоном, однако проект покинул прокатный график. Подобное произошло и с отечественной драмой ТУДА И ОБРАТНО, стоявшей на 7 ноября – на ее место встал фэнтезийный триллер РОКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. Экшн НА РАССТОЯНИИ УДАРА, в свою очередь, переместился с 14 на 12 декабря.

BASE Development выпустит 17 октября докудраму МАМИНО ПИСЬМО с Ольгой Красько и Олесей Железняк.

Сиквел ТЕЩИ, выпуском которого занимается «Централ Партнершип», ушел с праздничной даты 6 марта на 4 декабря 2025 года, чтобы стать потенциальным участником «новогодней битвы».

«Наше кино» временно убрало из графика российкую комедию РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ – лента была заявлена на 12 декабря.

Также из прокатной сетки пропала фэнтезийная драма ОХОТНИЦА ЗА ВРЕМЕНЕМ от «Парадиза», стоявшая на 24 октября. Компания также выпустит криминальный боевик ПРОФЕССИОНАЛ с Лиамом Нисоном на неделю позже, 7 ноября.

Нечто подобное произошло и с тремя проектами других компаний, которые также съехали на неделю вперед – фантастика РЕПЛИКА («Русский Репортаж», 21 ноября), драмеди ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК («Пионер», 5 декабря) и ОДНА ДОМА: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (Russian World Vision, 12 декабря).

«Кинологистика» вернула в график хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕДЬМЫ, который теперь появится на экранах 14 ноября.

«Экспонента Фильм» передвинула хоррор ЗАТЕРЯННЫЕ В ДЖУНГЛЯХ с 13 февраля на 23 января. Ранее там стоял другой фильм ужасов ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. НОВЫЕ ДУШИ – лента заняла освободившуюся дату 19 декабря. Ранее заявленная на нее лента ДОМ АДА. ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПОТУСТОРОННЕГО временно покинула прокатную сетку.

Фото: кадр из фильма НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ