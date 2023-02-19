Обзор изменений графика релизов в России с 13 по 19 февраля

Зарубежные боевики, исторические драмы и анимация

На прошедшей неделе стали известны новые даты релизов «Атмосферы кино»: космический экшн СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ выйдет в прокат в этом году 16 ноября, а фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА Алексея Попогребского — только через год, 22 февраля 2024-го. «НМГ Кинопрокат» выпустит историческую драму НЮРНБЕРГ не 23 февраля, как планировалось, а 2 марта.

«Каропрокат» заявил об изменении даты выхода ЮРЫ ДВОРНИКА, релиз новой отечественной комедии назначен на 4 мая. Даты выхода ВЗЛОМЩИКА и ДЕТЕЙ КУКУРУЗЫ компании Global Film поменялись местами: первая лента увидит свет 23 марта, а вторая — 16 марта. Релиз ЛОГОВА ШПИОНА этого же прокатчика назначен на 4 мая. Боевик ЧЕРНЫЙ ЛОТОС зрители увидят после 13 апреля.

Сдвинулся релиз итальянской картины ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ («Русский Репортаж»), фильм попадет на экраны 11 мая, а не 16 марта. Норвежская анимационная лента ПРОСТО СУПЕР переехала с 18 мая на 22 июня. Компания «Экспонента Фильм» объявила о смене даты релиза драмы БЛИЗКО с 30 марта на 6 апреля. Выход байопика ТЕНЬ КАРАВАДЖО этого же прокатчика назначен на 30 марта.

На месяц передвинулся выход ХОЛОДНОЙ ГОНКИ (Cinemaus Studio), приключенческая драма попадет на экраны 9 марта, а не 9 февраля, как планировалось.