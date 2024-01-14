Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 января 2024 года

«Падение империи» Алекса Гарленда, сиквел «Майора Грома», комедия с Натальей Орейро и другие новинки

На минувшей неделе «Атмосфера кино» объявила дату выхода нового фильма Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ. Экшн с Кирстен Данст, Вагнером Моура и Кейли Спейни появится на российских экранах 16 мая.

«Централ Партнершип» заявил две новых картины – музыкальную комедию О ЛЮБВИ (14 февраля) и кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (23 мая). Два проекта компании изменили свои даты: байопик РУКИ ВВЕРХ выйдет на неделю позже запланированного – 10 октября вместо 3-го, а приключенческий экшн СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС появится в прокате на день раньше, 8 мая.

«Ракета Релизинг» анонсировала выход комедии ЛЮБОВЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО с Натальей Орейро на 29 февраля.

Хоррор ТЕМНЫЕ ОКНА, прокатом которого занимается «Русский Репортаж», временно пропал из графика – его релиз был назначен на 22 февраля.

«Экспонента» заявила два проекта – фильм ужасов ROSARIO с Дэвидом Дастмалчяном (26 сентября) и байопик о менеджере The Beatles Брайане Эпстайне MIDAS MAN (10 октября).

«Кинологистика» выпустит мультфильм ВАЛЕНТИНА — РЕБЕНОК ДОЖДЯ 28 марта. Компания также изменила даты выхода двух своих проектов: боевик ФОРСАЖ В ПАТТАЙЕ ушел с 7 марта на 29 февраля, а ранее стоявший там хоррор НЕ СМОТРИ ТУДА переместился на 21 марта.

«СБ Фильм» сдвинул криминальный боевик с Энди Лау МИССИЯ В МОСКВЕ с 18 января на 8 февраля. «НМГ Кинопрокат», в свою очередь, перенес отечественную ленту ФОРМУЛА ПОПУЛЯРНОСТИ с 8 февраля на 4 апреля.

MVK заявил два новых выпуска МУЛЬТ В КИНО – ВЫПУСК № 165. МУЛЬТИКОВ ВСЕГДА МАЛО (27 января) и ВЫПУСК № 166. СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ВЫПУСК (23 февраля).

21 марта оказалось популярной датой – сразу две компании поставили туда свои новые проекты: A-One Films заявила драму НЕЖНЫЙ ВОСТОК с Талией Райдер и Джейкобом Элорди, а «Кинолэнд» – китайское фэнтези ЛЕГЕНДА О РУСАЛКЕ. АВК’PRO, в свою очередь, перенесла на эту же дату байопик Владислава Козлова о Рудольфе Валентино НЕМАЯ ЖИЗНЬ, который ранее был заявлен на 29 февраля.

Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ