Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 сентября 2025 года

«Новогодняя битва» с Джимом Джармушом, очередные «Голодные игры», новинки от А24 и многое другое

Завершившийся Санкт-Петербургский международный контент-форум (СПбМКФ) принес немало новостей. Одной из наиболее громких стал анонс от «Атмосферы Кино» – совместно с Arna Media компания выпустит новую часть фантастической антиутопии ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ (19 ноября 2026 года).

Много новых дат заявила «Вольга». В числе ее свежих проектов – мистический хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (16 октября), документальный фильм БРАТ НАВСЕГДА (30 октября), драмеди Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА (20 ноября), фантастическая мелодрама ВЕЧНОСТЬ (18 декабря), новая работа Джима Джармуша ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ (1 января 2026 года) и хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (22 января 2026 года). Помимо этого, фильм ужасов ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК сдвинулся с 9 на 30 октября.

23 октября «Русский Репортаж» выпустит в российский прокат новую ленту Джафара Панахи ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ. В этом году драма была удостоена Золотой пальмовой ветви в Каннах.

Пять проектов на Форуме заявил «НМГ Кинопрокат» – комедию ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (5 февраля 2026 года), праздничный альманах ТЮЛЬПАНЫ (8 марта 2026 года), семейную комедию ДОКТОР ГАФ (19 марта 2026 года), мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (14 мая 2026 года) и сказку ВАРВАРА КРАСА (18 марта 2027 года).

«Каро Премьер» поставил на 12 марта 2026 года драмеди ЖЕМЧУГ из программы фестиваля «Окно в Европу», а на 26 марта 2026 года – семейную комедию ДОМ ХОДУНОМ. Также в график вернулись новогодняя комедия НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! (6 ноября) и боевик СПАРТА 2. ГОПЛИТЫ (12 февраля 2026 года).

Компания HHG выпустит 6 ноября в российский прокат драму Сергея Члиянца ВЕТЕР. Премьера картины состоялась в рамках конкурса российских дебютов фестиваля «Дух огня», где она взяла главный приз секции.

«Парадиз» сдвинул релиз триллера ВЫЖИВШИЙ с 6 ноября на 18 декабря. Ранее там стоял боевик СЕЗОН ОХОТЫ с Мэлом Гибсоном, но он временно выбыл из прокатной сетки.

Пять новых проектов анонсировала «Экспонента Фильм» – LES MISERABLES (12 ноября), MARSUPILAMI (4 февраля 2026 года), FORBIDDEN FRUITS (9 апреля 2026 года), OVER YOUR DEAD BODY (14 мая 2026 года) и ASTERIX : THE KINGDOM OF NUBIA (15 октября 2026 года). Мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ сдвинулся на неделю раньше – теперь он выйдет 22 января 2026 года, а не 29-го.

Три новики заявила «Ракета Релизинг» – ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС» (30 октября), ПУШИСТЫЕ КАНИКУЛЫ (6 ноября) и КНИГА ДЖУНГЛЕЙ И СЛОНЕНОК БИМБО (27 ноября).

9 октября в российский прокат также выйдет мультфильм КРОЛИК МОМО: БОЛЬШАЯ ПОГОНЯ.

Фото: кадр из фильма ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ