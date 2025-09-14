top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 сентября 2025 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 сентября 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

14 сентября 2025

«Новогодняя битва» с Джимом Джармушом, очередные «Голодные игры», новинки от А24 и многое другое

Завершившийся Санкт-Петербургский международный контент-форум (СПбМКФ) принес немало новостей. Одной из наиболее громких стал анонс от «Атмосферы Кино» – совместно с Arna Media компания выпустит новую часть фантастической антиутопии ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ (19 ноября 2026 года).

Много новых дат заявила «Вольга». В числе ее свежих проектов – мистический хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (16 октября), документальный фильм БРАТ НАВСЕГДА (30 октября), драмеди Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА (20 ноября), фантастическая мелодрама ВЕЧНОСТЬ (18 декабря), новая работа Джима Джармуша ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ (1 января 2026 года) и хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (22 января 2026 года). Помимо этого, фильм ужасов ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК сдвинулся с 9 на 30 октября.

23 октября «Русский Репортаж» выпустит в российский прокат новую ленту Джафара Панахи ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ. В этом году драма была удостоена Золотой пальмовой ветви в Каннах.

Пять проектов на Форуме заявил «НМГ Кинопрокат» – комедию ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (5 февраля 2026 года), праздничный альманах ТЮЛЬПАНЫ (8 марта 2026 года), семейную комедию ДОКТОР ГАФ (19 марта 2026 года), мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (14 мая 2026 года) и сказку ВАРВАРА КРАСА (18 марта 2027 года).

«Каро Премьер» поставил на 12 марта 2026 года драмеди ЖЕМЧУГ из программы фестиваля «Окно в Европу», а на 26 марта 2026 года – семейную комедию ДОМ ХОДУНОМ. Также в график вернулись новогодняя комедия НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! (6 ноября) и боевик СПАРТА 2. ГОПЛИТЫ (12 февраля 2026 года).

Компания HHG выпустит 6 ноября в российский прокат драму Сергея Члиянца ВЕТЕР. Премьера картины состоялась в рамках конкурса российских дебютов фестиваля «Дух огня», где она взяла главный приз секции.

«Парадиз» сдвинул релиз триллера ВЫЖИВШИЙ с 6 ноября на 18 декабря. Ранее там стоял боевик СЕЗОН ОХОТЫ с Мэлом Гибсоном, но он временно выбыл из прокатной сетки.

Пять новых проектов анонсировала «Экспонента Фильм» – LES MISERABLES (12 ноября), MARSUPILAMI (4 февраля 2026 года), FORBIDDEN FRUITS (9 апреля 2026 года), OVER YOUR DEAD BODY (14 мая 2026 года) и ASTERIX : THE KINGDOM OF NUBIA (15 октября 2026 года). Мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ сдвинулся на неделю раньше – теперь он выйдет 22 января 2026 года, а не 29-го.

Три новики заявила «Ракета Релизинг» – ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС» (30 октября), ПУШИСТЫЕ КАНИКУЛЫ (6 ноября) и КНИГА ДЖУНГЛЕЙ И СЛОНЕНОК БИМБО (27 ноября).

9 октября в российский прокат также выйдет мультфильм КРОЛИК МОМО: БОЛЬШАЯ ПОГОНЯ.

Фото: кадр из фильма ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 сентября 2025 года
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Количество просмотров сериала «Олдскул» за первую неделю превысило 10 млн
Подробнее
«Атмосфера Кино» и Legio Felix заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Подробнее
Школа кино «Индустрия» и Wink запускают курс по подготовке продюсеров онлайн-кинотеатров
Подробнее
Условия труда в анимации в России более благоприятные, чем в игровом кино
Подробнее
Стали известны участники Питчинга проектов региональных студий «в стадии завершения» в рамках СПбМКФ
Подробнее
В рамках СПбМКФ пройдет программа кинопоказов для широкой зрительской аудитории
Подробнее
Предварительная касса уикенда: триллер «Вниз» оказался на вершине чарта
Подробнее
Международный фестиваль аутентичного кино «Алания» объявил программу
Подробнее
Фонд кино проведет защиту фильмов для семейной аудитории и анимации
Подробнее
Okko стал соинвестором новых сезонов Comedy Club и других шоу ТНТ
Подробнее
Фестиваль «Маяк» представил жюри
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Дракула» вырвался в лидеры
Подробнее
Контент Start будет доступен в казахстанском онлайн-кинотеатре Unico
Подробнее
Касса четверга: «Дракула» возглавил чарт
Подробнее
Касса России: триллер «Вниз» попал на вершину чарта
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 сентября
Подробнее
Официальная касса России: падение под контролем
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дракула» обходит «Графа Монте-Кристо»
Подробнее