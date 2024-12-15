Обзор изменений графика релизов на неделе 9-15 декабря 2024 года

«Простоквашино» в «новогодней битве», новый режиссерский проект Джонни Деппа и многое другое

Завершившийся на этой неделе международный форум «Российский кинобизнес 24/25» принес много новых анонсов.

«Атмосфера кино» сообщила на своей презентации, что ПРОСТОКВАШИНО станет участником «новогодней битвы» следующего года – релиз картины запланирован на 1 января 2026 года. Помимо этого, в графике также появились британское фэнтези АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (20 марта) и семейное фэнтези КОЛОТУН (13 ноября). Часть проектов компании изменила даты. Комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ ушла с 20 февраля на 31 июля, а фильм МАСЛЕНИЦА – с 27 февраля на 19 февраля 2026 года. Ранее там стояла сказка СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, которая дебютирует на неделю раньше, 12 февраля 2026 года. Продолжение ДОМОВЕНКА КУЗИ также слегка задержится – лента выйдет на 18 декабря 2025 года, а 19 марта 2026-го. Прокатную сетку на этой неделе также покинул байопик ДЕВА МАРИЯ: МАТЬ ХРИСТА, новой даты релиза у проекта пока нет.

Сразу шесть новых проектов заявил «Централ Партнершип». Среди них – экшн КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (13 марта) с Кристофом Вальцем, военная драма МОМЕНТ ИСТИНЫ (27 марта), комедии БАТЯ 2. ДЕД (3 апреля) и ОЛЕНЬ (15 мая), а также сказки МОРОЗКО (14 февраля 2026 года) и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА (1 января 2027 года).

Global Film поставил на 27 марта экшн LEVON CADE с Джейсоном Стэтемом от режиссера ПЧЕЛОВОДА и ОТРЯДА САМОУБИЙЦ Дэвида Эйера. В продюсерском кресле – Билл Блок (ПЧЕЛОВОД, ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА». ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ) и Сильвестр Сталлоне.

На эту же дату (27 марта) «Карро Премьер» заявил отечественный экшн ЖИГА. ДРИФТ БЕЗ ПРАВИЛ про гонки на «Жигулях». Главные роли в картине исполнили Валентин Анциферов и Сергей Шакуров.

«Про:взгляд» сдвинул релиз фильма КОНЕЦ СВЕТА с 23 января на 27 февраля, а хоррора РЕИНКАРНАЦИЯ. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ – с 27 марта на 15 мая.

«НМГ Кинопрокат» выпустит криминальную комедию БЕГИ с Михаилом Пореченковым р Никитой Кологривым 29 мая.

Russian World Vision заявил дату выхода режиссерского проекта Джонни Деппа МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ на 30 января. Помимо этого, компания анонсировала мультфильм БАГ БОЙ – СУПЕРГЕРОЙ ДЖУНГЛЕЙ (20 февраля) и экшн КЛИНЕР с Дейзи Ридли (27 февраля).

MVK анонсировала сразу несколько новинок – ПРАНКЕРЫ (16 января), МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 178. ЧУДЕСА И НЕ ТОЛЬКО (25 января) и ЦЕНТУРИОН. ТАНЦУЮЩИЙ ЖЕРЕБЕЦ (27 февраля). Прокатчик также перевыпустит на большие экраны культовую мелодраму Владимира Меньшова МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (30 января).

Must see magic film заявил документальный фильм ЭНДИ УОРХОЛ. МЕЧТА ПО-АМЕРИКАНСКИ на 26 декабря. «Пионер» поставил триллер ХОЧУ СЕЙЧАС на 23 января.

«Парадиз» выпустит 18 сентября картину THE ASTRONAUT. Триллер ВЫЖИВШИЙ, в свою очередь, сдвинулся на месяц – теперь он дебютирует в прокате 20 марта, а не 20 февраля.

Фото: кадр со съемок фильма ПРОСТОКВАШИНО