Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 марта 2025 года

Сиквел «Царевны-лягушки», триллер по мотивам альбома The Weeknd и многое другое

На минувшей неделе «Наше кино» официально заявило продолжение ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ, которое появится на экранах 5 марта 2026 года. Ранее на этой дате стояла сказка ЖАР-ПТИЦА, однако она временно выбыла из графика.

«Атмосфера кино» поставила на 29 мая триллер ПОСЛЕДНИЙ WEEKND ЗАВТРА, основанный на шестом альбоме музыканта The Weeknd. Главные роли в картине исполнили Дженна Ортега, Барри Кеоган и сам певец. 19 июня компания выпустит комедийный боевик ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА с Джастином Хартли, Анной Кэмп и Ребел Уилсон от режиссера ВОЗДУШНОЙ ТЮРЬМЫ и НЕУДЕРЖИМЫХ 2 Саймона Уэста.

«Кинологистика» анонсировала сразу пять новых проектов – ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ (8 мая), СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАКАТ (12 июня), ОТКРЫТОЕ МОРЕ. СМЕРТЬ РЯДОМ (19 июня), 100% КОТ (26 июня) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРЕМЛИНОВ (3 июля). Часть релизов дистрибьютора сдвинулась на неделю вперед – это коснулось картин ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ (новая дата – 3 апреля), МЫ ПОБЕДИМ! (10 апреля), ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (24 апреля), ЖЮЛЬ И АША В СТРАНЕ ИНДЕЙЦЕВ (1 мая) и СМЕРТЬ В ЛИФТЕ (22 мая). Хоррор СИНИСТЕР. ИЗ ТЬМЫ ушел с 1 мая на 5 июня. Мультфильмы ФЕЯ И КАМЕННЫЙ ТРОЛЛЬ и КАК ПЕРЕВОСПИТАТЬ ДРАКОНА выйдут раньше запланированного – 27 марта и 17 апреля соответственно.

«Каро Премьер» выпустит продолжение мультфильма МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 8 мая.

«Централ Партнершип» ненадолго сдвинул релиз хоррора КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ – лента выйдет 19 июня, а не 5-го.

«Парадиз» заявил драму ВЕЛИКАЯ ЛИЛИАН ХОЛЛ с Джессикой Лэнг на 24 июля, а фильм O.T.H.E.R. – на 7 августа. Триллер ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА с Алисией Сильверстоун ушел с 26 июня на 3 июля, а хоррор WITCHBOARD – с 7 августа на 21-е. Экшн ПОТЕРЯННАЯ ПРИНЦЕССА с Эриком Робертсом стартует раньше – 15 мая, а не 5 июня.

«Русский Репортаж» поставил детектив МИСТЕР К на 17 апреля, а аниме ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 2: НЕВИННОСТЬ – на 15 мая.

«Центр кино» выпустит 10 апреля документальный фильм ИЮНЬСКАЯ ПОЛЫНЬ.

TenLetters анонсировал две новинки – ВУНДЕРКИНД (22 мая) и ЙЕТИ (1 января 2026 года). Компания также сдвинула релиз триллера БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА с 10-го на 24 апреля.

КИНО.АРТ.ПРО покажет 30 марта киноверсию кукольного спектакля ТУРАНДОТ в постановке театра Образцова.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ WEEKND ЗАВТРА