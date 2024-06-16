top banner

Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 июня 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

16 июня 2024

Каннская «Субстанция», перевыпуск классики Хаяо Миядзаки и многое другое

На минувшей неделе «Вольга» объявила дату выхода в российский прокат хоррора СУБСТАНЦИЯ с Маргарет Куолли, Деми Мур и Деннисом Куэйдом. Фильм из программы минувшего Каннского кинофестиваля появится на экранах 19 сентября.

Две новых фильма ужасов заявила «Экспонента» – HELL HOUSE LLC ORIGINS: THE CARMICHAEL MANOR (15 августа) и DARK HOUSE (10 октября). Помимо этого, компания сдвинула релиз боевика ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО с 15 на 29 августа. Ранее на этой дате стоял триллер RIVER OF BLOOD, который теперь ушел на 19 сентября. Также изменилась дата выхода мультфильма для взрослых SPERMAGEDDON, который переместился с 24 октября на 16 января 2025 года.

Russian World Vision совместно с «Иноекино» выпустит в прокат культовое аниме Хаяо Миядзаки НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ – оно появится на экранах уже 25 июля. Еще один релиз RWV, драма БРАТЬЯ с Матье Кассовицом временно выбыла из графика. Лента была заявлена на 18 июля.

Три новинки анонсировало «КИНО.АРТ.ПРО» – видеоверсию спектакля Я – СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ с Евгением Цыгановым (21 июня), хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ (31 октября) и военную драму ЧТО СКРЫВАЕТ ИРЕН? (23 января 2025 года).

«Кинологистика» заявила на 18 июля тайский фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ДЖИННА. Ранее там стоял другой хоррор НЕЧИСТЬ В СЕУЛЕ, который теперь сдвинулся на 1 августа.

Это не единственный новый релиз, который встал на 18 июля. «ПилотКино» заявила на эту дату триллер В ПЛЕНУ ОГНЯ с Питером Фачинелли и Фионой Дуриф, а Universal Distribution – драмеди ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ. Помимо этого, UD также выпустит 26 сентября испанскую драму УЧИТЕЛЬ, ОБЕЩАВШИЙ МОРЕ.

Фото: кадр из фильма СУБСТАНЦИЯ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Продюсерская компания «Яр&Ко» займется экранизациями сказок Корнея Чуковского
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 июня 2024 года
Подробнее
Летняя тень: какое влияние пиратский Голливуд может оказать на российский прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Непослушники» в упорной борьбе вырывают победу
Подробнее
Касса России: «Непослушники» возглавили прокат
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафовали на 1,5 млн рублей из-за сериала «Супергерл»
Подробнее
Софья Митрофанова назначена на должность генерального директора «МТС Медиа»
Подробнее
Александр Сокуров откроет свою мастерскую в Армении
Подробнее
Елена Бальмонт покидает пост генерального директора «МТС Медиа»
Подробнее
Названы победители XI премии АПКиТ
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июня 2024 года
Подробнее
На ПМЭФ состоялась дискуссия о кинодистрибуции в страны БРИКС
Подробнее
Татьяна Голикова стала председателем совета Фонда кино
Подробнее
Режиссер «В поисках Немо» сделает новую «Историю игрушек»
Подробнее
Paramount прекращает переговоры о слиянии со Skydance
Подробнее
Добрый наш приятель против первых людей: итоги российского онлайн-проката в мае 2024 года
Подробнее