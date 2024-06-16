Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 июня 2024 года

Каннская «Субстанция», перевыпуск классики Хаяо Миядзаки и многое другое

На минувшей неделе «Вольга» объявила дату выхода в российский прокат хоррора СУБСТАНЦИЯ с Маргарет Куолли, Деми Мур и Деннисом Куэйдом. Фильм из программы минувшего Каннского кинофестиваля появится на экранах 19 сентября.

Две новых фильма ужасов заявила «Экспонента» – HELL HOUSE LLC ORIGINS: THE CARMICHAEL MANOR (15 августа) и DARK HOUSE (10 октября). Помимо этого, компания сдвинула релиз боевика ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО с 15 на 29 августа. Ранее на этой дате стоял триллер RIVER OF BLOOD, который теперь ушел на 19 сентября. Также изменилась дата выхода мультфильма для взрослых SPERMAGEDDON, который переместился с 24 октября на 16 января 2025 года.

Russian World Vision совместно с «Иноекино» выпустит в прокат культовое аниме Хаяо Миядзаки НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ – оно появится на экранах уже 25 июля. Еще один релиз RWV, драма БРАТЬЯ с Матье Кассовицом временно выбыла из графика. Лента была заявлена на 18 июля.

Три новинки анонсировало «КИНО.АРТ.ПРО» – видеоверсию спектакля Я – СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ с Евгением Цыгановым (21 июня), хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ (31 октября) и военную драму ЧТО СКРЫВАЕТ ИРЕН? (23 января 2025 года).

«Кинологистика» заявила на 18 июля тайский фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ДЖИННА. Ранее там стоял другой хоррор НЕЧИСТЬ В СЕУЛЕ, который теперь сдвинулся на 1 августа.

Это не единственный новый релиз, который встал на 18 июля. «ПилотКино» заявила на эту дату триллер В ПЛЕНУ ОГНЯ с Питером Фачинелли и Фионой Дуриф, а Universal Distribution – драмеди ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ. Помимо этого, UD также выпустит 26 сентября испанскую драму УЧИТЕЛЬ, ОБЕЩАВШИЙ МОРЕ.

Фото: кадр из фильма СУБСТАНЦИЯ