top banner

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 10 по 16 июля

Автор: БК

16 июля 2023

От «Мастера и Маргариты» до «Амели»

На минувшей неделе компания «Атмосфера кино» объявила о дате выхода долгожданного проекта: МАСТЕР И МАРГАРИТА появится на отечественных экранах 25 января 2024 года. 

Еще два релиза прокатчик выпустит совместно с Киностудией им. Горького. Молодежная комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ увидит свет 18 января 2024 года, а детский фильм ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ — под занавес школьных каникул, 31 августа 2023-го. 

«Централ Партнершип» перенесла выход своей картины СИНДРОМ с 14 сентября на 9 ноября. 

Два хоррора компании «НМГ Кинопрокат» сменили даты. ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ попадет на российские экраны на неделю позже запланированного, 24 августа вместо 17-го. ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ доберется до зрителя не 3 августа, а на новогодних каникулах, 11 января. 

Global Film заявила картину ГНЕВ МАТЕРИНСКИЙ на 7 сентября. 

«Наше кино» сдвинуло релиз Я ДЕЛАЮ ШАГ с 21 сентября на 7 сентября. 

Компания «Иноекино» подготовила два перевыпуска: 3 августа начнется повторный прокат картины КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК, а 24 августа — хоррора ЗВОНОК. Еще один громкий перевыпуск запланирован у компании «Пионер»: с 10 августа она начнет показывать культовую АМЕЛИ.

«Про:взгляд» сдвинула релиз рождественского хоррора РЕЗНЯ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ на неделю ближе к Новому году. Анимационный МАРС ЭКСПРЕСС переехал с 25 января на 14 марта 2024 года.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино продлил срок отбора на участие в стипендиальной программе «Автор»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 9 июля
Подробнее
Кинопрокатная компания КИНО.АРТ.ПРО запускает «Корейский киноквартал»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Кентавр» обходит «Круче некуда»
Подробнее
«Горький fest» объявил победителей
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 июля
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Кентавр»
Подробнее
РБК: прокатные сборы первого полугодия 2023 года приблизились к показателям четырехлетней давности
Подробнее
Названы победители первого фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc
Подробнее
Объявлены претенденты на премию «Эмми-2023»
Подробнее
«Иви» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июля 2023 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Гипнотик» вырвался в лидеры
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра KION в июле
Подробнее
Официальная касса России: выручка российских кинотеатров продолжила снижаться
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой четверга стал «Кентавр»
Подробнее
Берлинский кинофестиваль изменит формат, чтобы сократить расходы
Подробнее
Крупнейшие дистрибьюторы подтвердили участие в Санкт-Петербургском международном контент-форуме
Подробнее
Объединенная актерская гильдия США готовится к забастовке
Подробнее
В Голливуде стартовала забастовка Гильдии актеров
Подробнее