Обзор изменений графика релизов России за неделю с 10 по 16 июля

От «Мастера и Маргариты» до «Амели»

На минувшей неделе компания «Атмосфера кино» объявила о дате выхода долгожданного проекта: МАСТЕР И МАРГАРИТА появится на отечественных экранах 25 января 2024 года.

Еще два релиза прокатчик выпустит совместно с Киностудией им. Горького. Молодежная комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ увидит свет 18 января 2024 года, а детский фильм ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ — под занавес школьных каникул, 31 августа 2023-го.

«Централ Партнершип» перенесла выход своей картины СИНДРОМ с 14 сентября на 9 ноября.

Два хоррора компании «НМГ Кинопрокат» сменили даты. ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ попадет на российские экраны на неделю позже запланированного, 24 августа вместо 17-го. ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ доберется до зрителя не 3 августа, а на новогодних каникулах, 11 января.

Global Film заявила картину ГНЕВ МАТЕРИНСКИЙ на 7 сентября.

«Наше кино» сдвинуло релиз Я ДЕЛАЮ ШАГ с 21 сентября на 7 сентября.

Компания «Иноекино» подготовила два перевыпуска: 3 августа начнется повторный прокат картины КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК, а 24 августа — хоррора ЗВОНОК. Еще один громкий перевыпуск запланирован у компании «Пионер»: с 10 августа она начнет показывать культовую АМЕЛИ.

«Про:взгляд» сдвинула релиз рождественского хоррора РЕЗНЯ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ на неделю ближе к Новому году. Анимационный МАРС ЭКСПРЕСС переехал с 25 января на 14 марта 2024 года.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА